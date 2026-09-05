Grave descuido le cuesta el triunfo a México ante Benín en el Mundial Sub 20 de Polonia
Con goles de Alice Soto y Montse Saldívar, México empató 2-2 contra Benín y ahora se encuentra obligado a vencer a Polonia en la segunda jornada
Un balde de agua fría apagó el de festejo tricolor en territorio europeo. La Selección Mexicana Femenil Sub-20 firmó un debut con sabor a hiel en la Copa del Mundo de Polonia 2026 tras empatar 2-2 ante su similar de Benín.
Las dirigidas por el brasileño Dorival Bueno tenían el encuentro en la bolsa y manejaban las acciones a placer, pero cayeron en excesos de confianza y descuidos imperdonables que les impidieron empezar el torneo con el pie derecho.
Hasta el minuto 54, el panorama lucía inmejorable para la oncena azteca. El dominio azteca se reflejó temprano en el marcador gracias a la picardía de Alice Soto, quien al minuto 21 mandó la pelota al fondo de las redes tras conectar de buena manera un centro raso.
Al arrancar el complemento, al 51, Montserrat Saldívar aprovechó un titubeo en la salida africana para definir cruzado dentro del área, firmando un 2-0 que hacía pensar en un auténtico día de campo.
La sacudida táctica y el despertar de Benín
La tranquilidad mexicana se esfumó justo después del segundo festejo. La autora del primer tanto, Alice Soto, tuvo que abandonar el terreno de juego por problemas físicos, un movimiento que mermó de golpe la fuerza ofensiva del cuadro nacional.
Benín olió la vulnerabilidad, adelantó líneas con agresividad y encontró el camino de regreso al 56 a través de una pena máxima cobrada con frialdad por Romaine Gandonou.
El descuento alteró por completo el libreto del partido. Las africanas comenzaron a disputar cada balón con el cuchillo entre los dientes, mientras que México perdió la brújula en el mediocampo y careció de contundencia para clavar el de tercer gol que sepultara las esperanzas rivales.
La tragedia defensiva se consumó al minuto 86. Una flagrante desatención en la zona baja mexicana regaló el esférico en plena salida, dejando la mesa puesta para que la atacante de 15 años, Gandonou, encarara sola en un mano a mano a la arquera Camila Vázquez y decretara el 2-2 definitivo. La ariete africana hizo historia pura, ya que su doblete representó los primeros goles de su país en la historia de las justas mundialistas de esta categoría.
Presión máxima rumbo al choque con Polonia
A pesar de que las estadísticas finales favorecieron a México con un apabullante 75 por ciento de posesión y 13 disparos totales, la falta de pegada frente al arco cobró una factura muy cara. Con este resultado, al Grupo A se le complica en serio a la escuadra nacional.
Polonia comanda el sector con tres unidades tras golear 3-0 a Argentina, mientras que las de aztecas y africanas persiguen con un solo punto, por lo que su siguiente encuentro será de vida o muerte.
El Tricolor Femenil se verá obligado a ponerse las pilas y dejar el alma en la cancha el próximo martes 8 de septiembre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), cuando se midan cara a cara ante las anfitrionas en la Arena Katowice.
Con el boleto a octavos de final en juego, el equipo de Dorival Bueno deberá sanar sus heridas rápido, ajustar las tuercas en defensa y rezar por la pronta recuperación de de Alice Soto si quieren mantener vivo el sueño mundialista.
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