Grave descuido le cuesta el triunfo a México ante Benín en el Mundial Sub 20 de Polonia

Un balde de agua fría apagó el de festejo tricolor en territorio europeo. La Selección Mexicana Femenil Sub-20 firmó un debut con sabor a hiel en la Copa del Mundo de Polonia 2026 tras empatar 2-2 ante su similar de Benín.

Las dirigidas por el brasileño Dorival Bueno tenían el encuentro en la bolsa y manejaban las acciones a placer, pero cayeron en excesos de confianza y descuidos imperdonables que les impidieron empezar el torneo con el pie derecho.

??? ¡¡MÉXICO TROPIEZA ANTE UNA SUPERESTRELLA DE SOLO 15 AÑOS!!



? El Tri partía como favorito, pero los errores defensivos terminaron costándole caro.



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Hasta el minuto 54, el panorama lucía inmejorable para la oncena azteca. El dominio azteca se reflejó temprano en el marcador gracias a la picardía de Alice Soto, quien al minuto 21 mandó la pelota al fondo de las redes tras conectar de buena manera un centro raso.

Al arrancar el complemento, al 51, Montserrat Saldívar aprovechó un titubeo en la salida africana para definir cruzado dentro del área, firmando un 2-0 que hacía pensar en un auténtico día de campo.

La sacudida táctica y el despertar de Benín

La tranquilidad mexicana se esfumó justo después del segundo festejo. La autora del primer tanto, Alice Soto, tuvo que abandonar el terreno de juego por problemas físicos, un movimiento que mermó de golpe la fuerza ofensiva del cuadro nacional.

?? ¡¡HISTÓRICO: BENÍN LE EMPATA A MÉXICO!!



? Romaine Gandonou aprovechó un grave error en la salida mexicana y no perdonó para marcar el histórico empate de Benín en la Copa Mundial Femenil Sub-20. ?



?? México 2-2 Benín ??



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Benín olió la vulnerabilidad, adelantó líneas con agresividad y encontró el camino de regreso al 56 a través de una pena máxima cobrada con frialdad por Romaine Gandonou.

El descuento alteró por completo el libreto del partido. Las africanas comenzaron a disputar cada balón con el cuchillo entre los dientes, mientras que México perdió la brújula en el mediocampo y careció de contundencia para clavar el de tercer gol que sepultara las esperanzas rivales.

??? ¡¡GANDONOU NO TEMBLÓ Y BENÍN DESCUENTA DESDE LOS 11 PASOS!!



? Romaine Gandonou cobró con potencia al lado derecho. Camila Vázquez adivinó la dirección, pero el disparo fue imposible de detener.



?? México 2-1 Benín ??



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La tragedia defensiva se consumó al minuto 86. Una flagrante desatención en la zona baja mexicana regaló el esférico en plena salida, dejando la mesa puesta para que la atacante de 15 años, Gandonou, encarara sola en un mano a mano a la arquera Camila Vázquez y decretara el 2-2 definitivo. La ariete africana hizo historia pura, ya que su doblete representó los primeros goles de su país en la historia de las justas mundialistas de esta categoría.

??? ¡¡MONTSE SALDÍVAR LA CRUZA Y MÉXICO YA TIENE EL SEGUNDO!!



? La mexicana encontró el espacio y sacó un disparo cruzado para vencer a la arquera y aumentar la ventaja ante Benín en el Mundial Femenil Sub-20.



?? México 2-0 Benín ??



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Presión máxima rumbo al choque con Polonia

A pesar de que las estadísticas finales favorecieron a México con un apabullante 75 por ciento de posesión y 13 disparos totales, la falta de pegada frente al arco cobró una factura muy cara. Con este resultado, al Grupo A se le complica en serio a la escuadra nacional.

Polonia comanda el sector con tres unidades tras golear 3-0 a Argentina, mientras que las de aztecas y africanas persiguen con un solo punto, por lo que su siguiente encuentro será de vida o muerte.

El Tricolor Femenil se verá obligado a ponerse las pilas y dejar el alma en la cancha el próximo martes 8 de septiembre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México), cuando se midan cara a cara ante las anfitrionas en la Arena Katowice.

??? ¡¡ALICE SOTO APARECE Y MÉXICO GOLPEA PRIMERO!!



? Michel Fong mandó el servicio al área y Alice Soto apareció en el momento justo para empujar el balón a las redes.



?? México 1-0 Benín ??



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Con el boleto a octavos de final en juego, el equipo de Dorival Bueno deberá sanar sus heridas rápido, ajustar las tuercas en defensa y rezar por la pronta recuperación de de Alice Soto si quieren mantener vivo el sueño mundialista.

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