Decretan home office oficial por la inauguración del Mundial
Los servidores públicos y estudiantes de varios niveles deberán quedarse en casa debido al inicio de la justa mundialista en la CDMX
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó un decreto oficial para que se implementaran mecanismos de trabajo a distancia denominados “home office” como forma de abatir el caos vial que se genera en la Ciudad de México y que abarcará la labor de los servidores públicos este jueves 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial 2026.
La orden oficial estableció que: “Con motivo de la celebración de los eventos a desarrollarse el 11 de junio de 2026, vinculados a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial”.
“La continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público; se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias. Y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas a su cargo con sede en la Ciudad de México”, se dijo en el formulamiento oficial del gobierno de México. ,
El Gobierno federal también indicó que, con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, se exhortó al sector privado y social en la CDMX a que, en todas las actividades administrativas no esenciales, implementen el 11 de junio esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral.
Por el inicio del Mundial también se suspenderán las clases para los millones de estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, como también para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública con sede en la Ciudad de México, públicas y privadas.
“El presente decreto entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, se lee en la publicación de este martes 9 de junio y en donde genera sorpresa debido a que en las anteriores dos ediciones mundialistas no hubo necesidad para la suspensión de clases y mucho menos generar tanto caos por la realización de la justa mundialista.
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