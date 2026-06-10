Decretan home office oficial por la inauguración del Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó un decreto oficial para que se implementaran mecanismos de trabajo a distancia denominados “home office” como forma de abatir el caos vial que se genera en la Ciudad de México y que abarcará la labor de los servidores públicos este jueves 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial 2026.

La orden oficial estableció que: “Con motivo de la celebración de los eventos a desarrollarse el 11 de junio de 2026, vinculados a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial”.

Con motivo de la inauguración del Mundial, el Gobierno Federal decretó medidas especiales para este 11 de junio: se deberá privilegiar el trabajo desde casa (#HomeOffice), así como la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas.#LoDijoZea #NoticiasImagen @FranciscoZea pic.twitter.com/SuQBVI2OEi — imagenzea (@imagenZea) June 9, 2026

“La continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público; se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias. Y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas a su cargo con sede en la Ciudad de México”, se dijo en el formulamiento oficial del gobierno de México. ,

El Gobierno federal también indicó que, con el objeto de contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial, se exhortó al sector privado y social en la CDMX a que, en todas las actividades administrativas no esenciales, implementen el 11 de junio esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral.

Por el inicio del Mundial también se suspenderán las clases para los millones de estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, como también para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública con sede en la Ciudad de México, públicas y privadas.

"Home office" para el día jueves, que es la inauguración del #Mundial de #fútbol…



El decreto emitido por el Gobierno dice que es "con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad y accesibilidad y…https://t.co/JO2F6DKIWo pic.twitter.com/YDqmo6NHdp — Iztacalco Noticias (@iztacalconews) June 10, 2026

“El presente decreto entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, se lee en la publicación de este martes 9 de junio y en donde genera sorpresa debido a que en las anteriores dos ediciones mundialistas no hubo necesidad para la suspensión de clases y mucho menos generar tanto caos por la realización de la justa mundialista.

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