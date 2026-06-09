Tiendas oficiales del Mundial 2026 abren sus puertas en Los Ángeles

Esta semana están en servicio las seis tiendas oficiales de venta al menudeo del Mundial 2026 en la región de Los Ángeles.

En los locales, los aficionados pueden tener acceso a adquirir la mercancía oficial de la Copa del Mundo de la FIFA, para llegar bien preparados al arranque del torneo en Los Ángeles, este viernes con el partido de Estados Unidos vs. Paraguay en el Estadio de Los Ángeles, conocido como SoFi Stadium.

De acuerdo con los organizadores, los centros de venta están ubicados en el centro de Los Ángeles, Hollywood, Santa Mónica, Manhattan Beach y Torrance, con la venta de productos oficiales del Mundial de la FIFA 2026.

Sigue leyendo: El zaguero Johan Vásquez revela las enseñanzas de Rafa Márquez en los entrenamientos de la selección mexicana

Entre los productos que están a la venta se incluyen jerseys de las selecciones participantes, camisetas, sudaderas con capucha, gorras, bufandas, productos de las mascotas oficiales y otros artículos de colección.

Las primeras tiendas en servicio se ubicaron en el paseo Third Street Promenade, en Santa Mónica, y en Manhattan Village, en Manhattan Beach.

Posteriormente, las siguientes tiendas en abrir sus puertas se localizan en The Bloc y en Ovation Hollywood.

Sigue leyendo: “Goleada” de trabajadores de SoFi Stadium: obtienen hasta $40 dólares por hora

Para este viernes 12 de junio, entran en servicio los locales en Grand Central Market, en el centro de Los Ángeles, y en De Amo Fashion Center, en Torrance.

Se espera que las seis tiendas oficiales de mercancía del Mundial 2026 permanezcan en servicio hasta el 31 de julio.

“La Copa Mundial de la FIFA está transformando a Los Ángeles en una celebración regional del deporte más popular del mundo, y estos puntos de venta son otra oportunidad para que los aficionados formen parte de la celebración”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de Los Angeles Sports & Entertainment Commission, Kathryn Schloessman.

Sigue leyendo: Arranca el Mundial 2026: Guía del debut de EE.UU. y el Fan Festival en Los Ángeles

La también directora ejecutiva del Comité Organizador de Los Ángeles del Mundial 2026 expresó que las tiendas complementarán otras atracciones relacionadas con el torneo previstas en toda la región.

Las otras atracciones para los seguidores de la Copa del Mundo incluyen el Festival Oficial de Fans de la FIFA, así como 10 Zonas de Fans en Los Ángeles en distintos puntos de la ciudad.

Sigue leyendo:

· Quién es Baba Vanga y qué profecía soltó para el Mundial 2026

· Shakira conquista YouTube tras alcanzar 100 millones de visualizaciones con “Dai Dai”

· Mundial 2026: ¿Cómo evitar las estafas en la compra de boletos?