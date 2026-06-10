Jugadores hispanos de la MLB eligen a su selección favorita para ganar el Mundial 2026

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, la fiebre del fútbol ya se instaló en lugares inesperados: la MLB. Allí, varios peloteros latinoamericanos dejaron por un momento las estadísticas de rendimiento para sumarse al debate global sobre la selección que conquistará el trofeo más importante del planeta.

En un video difundido por MLB en Español en su cuenta oficial de X, jugadores de distintas nacionalidades respondieron a la pregunta que domina la conversación deportiva mundial: ¿Cuál es tu favorito para ganar el Mundial 2026?

Brasil lidera las predicciones entre jugadores de la MLB

El puertorriqueño Fernando Cruz, lanzador de los New York Yankees, no dudó en elegir a la selección más laureada de la historia del fútbol.

“Brasil, Brasil, Brasil creo que es“, señaló con la misma seguridad con la que domina desde el montículo.

El respaldo a Brasil confirma su estatus como uno de los grandes favoritos rumbo al Mundial 2026, respaldado por su tradición, talento y peso histórico.

Algunos de los nuestros comparten sus predicciones del ganador de la #FIFAWorldCup 2026 ?? pic.twitter.com/uJynFsZn8w — MLB Español (@mlbespanol) June 10, 2026

Francia también aparece como firme candidata al título

La vigente subcampeona del mundo, Francia, también recibió apoyo entre los peloteros latinoamericanos de la MLB.

El receptor panameño Iván Herrera, de los St. Louis Cardinals, fue directo en su elección: “Francia“.

El combinado francés continúa consolidándose como una de las selecciones más completas y competitivas de cara al Mundial 2026.

Debate dividido entre España y Portugal por Cristiano Ronaldo

El venezolano Luis Torrens, receptor de los Mets, reconoció estar dividido entre dos potencias europeas.

Por un lado, la solidez de España; por otro, el deseo de ver a Cristiano Ronaldo levantar el título con Portugal.

“Estoy un poquito dividido, estoy entre España y obviamente también quiero que quede campeón Cristiano con Portugal, así que bueno, veamos qué trae la copa”, comentó el receptor.

Argentina y Lionel Messi siguen generando apoyo en la MLB

La campeona del mundo, Argentina, también fue mencionada como candidata al título.

El jardinero venezolano Wilyer Abreu, de los Boston Red Sox, no dudó en respaldar a la Albiceleste: “Va a ganar Argentina“, aseguró.

Además, destacó su admiración por Lionel Messi, figura clave del fútbol mundial: “Soy fanático de Messi y creo que puede ganar su segundo mundial consecutivo”, expresó.

Entre Brasil y Francia: otra predicción dividida en la MLB

El venezolano Yohendrick Piñango, prospecto de los Toronto Blue Jays, reconoció su simpatía por Brasil, aunque finalmente se inclinó por otra potencia: “Me gusta Brasil, pero va a ganar Francia”, expresó.

La dualidad entre ambas selecciones se repite en el análisis global previo al Mundial 2026, donde ambas figuran entre las principales favoritas.

Orgullo nacional: Panamá apuesta por su propia selección

El infielder José Caballero, de los Yankees, apostó por el orgullo patrio al respaldar a su selección.

“Somos panameños y vamos a ganar. Vamos a darle todo por el todo y ojalá y los muchachos lo hagan muy bien”, afirmó.

Su declaración refleja la ilusión de las selecciones emergentes rumbo al Mundial 2026.

Silencio y misterio en la MLB sobre el campeón del Mundial 2026

No todos los jugadores quisieron revelar su favorito.

El venezolano Andrés Giménez, segunda base de los Blue Jays, prefirió mantener su elección en secreto: “No, eso es privado”, respondió entre sonrisas.

Con el inicio del Mundial 2026 cada vez más cerca, el debate trasciende el fútbol y se instala incluso en los vestidores de la MLB, confirmando el alcance global del torneo más esperado del planeta.

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