Aroldis Chapman entra al Top 10 de salvamentos en MLB y amenaza otra marca legendaria

El nombre de Aroldis Chapman volvió a colocarse entre los grandes protagonistas de las Grandes Ligas. El cerrador cubano de los Boston Red Sox alcanzó un nuevo escalón en su carrera luego de entrar al Top 10 de máximos salvadores en la historia de la MLB.

Con sus recientes rescates frente a los Atlanta Braves y los Kansas City Royals, el lanzallamas nacido en Holguín llegó a 378 salvamentos, cifra con la que dejó atrás a Joe Nathan, quien terminó su trayectoria con 377.

El ascenso del cubano no solo confirma la vigencia de uno de los relevistas más dominantes de las últimas décadas, sino que también reabre la conversación sobre hasta dónde puede llegar en la lista de rescates históricos.

Aroldis Chapman salva juego y hace historia en MLB pic.twitter.com/z9avHy1kBj — Swing Completo LLC (@SwingCompletoBB) May 19, 2026

Aroldis Chapman ya tiene en la mira a Dennis Eckersley

Tras superar a Joe Nathan, el siguiente objetivo de Aroldis Chapman es otro nombre de enorme peso dentro de las Grandes Ligas: Dennis Eckersley.

El exlanzador estadounidense ocupa actualmente el noveno lugar de todos los tiempos con 390 salvamentos, apenas 12 más que el cubano.

El momento de Chapman hace pensar que la marca podría caer pronto. A sus 38 años, el relevista atraviesa una de las campañas más efectivas de los últimos tiempos y se mantiene como pieza clave del bullpen de Boston.

En la actual temporada suma 11 rescates, ha trabajado 16.2 entradas y presume una impresionante efectividad de 0.54, números que reflejan el impacto que sigue teniendo pese al desgaste natural de una carrera larga en MLB.

Además de los salvamentos, Chapman continúa destacando por la potencia de su brazo, una característica que lo convirtió desde sus primeros años en uno de los pitchers más temidos del beisbol.

El “Misil Cubano” sigue desafiando el paso del tiempo

Durante gran parte de su carrera, Aroldis Chapman construyó una reputación ligada a la velocidad. Su apodo, “El misil cubano”, nació gracias a rectas que llegaron a superar las 100 millas por hora de manera constante.

Con el paso de los años, el zurdo evolucionó y encontró nuevas maneras de mantenerse competitivo en las Grandes Ligas. Hoy combina experiencia, control y capacidad para dominar situaciones de presión, algo fundamental para cualquier cerrador.

Su consistencia también queda reflejada en un dato importante: Chapman acumula ya 17 temporadas en MLB, una longevidad poco común para relevistas de alta intensidad.

Ese recorrido le permitió consolidarse entre los mejores cerradores de su generación y seguir escalando posiciones en uno de los departamentos más exigentes del beisbol.

Mariano Rivera sigue lejos, pero Chapman se mantiene entre la élite

Aunque alcanzar a Mariano Rivera todavía parece una misión compleja, el cubano continúa formando parte del grupo de relevistas activos con posibilidades matemáticas de acercarse a la cima.

Rivera terminó su carrera con una cifra monumental de 652 salvamentos, una marca que sigue siendo referencia absoluta para los cerradores modernos.

Por delante de Chapman también aparecen otros relevistas activos de gran trayectoria como Kenley Jansen, quien acumula 483 rescates, y Craig Kimbrel, con 440.

Sin embargo, el cubano sigue ganando terreno gracias a su regularidad y a la estabilidad que encontró con los Red Sox durante las últimas campañas.

Chapman viene de ganar otro Premio Mariano Rivera

El presente de Aroldis Chapman no es producto de una simple racha. El relevista de Boston cerró la temporada 2025 con 32 salvamentos, actuación que le permitió conquistar su segundo Premio Mariano Rivera como mejor relevista de la Liga Americana.

El primero lo consiguió en 2019, cuando registró 37 rescates y se consolidó como uno de los brazos más dominantes del circuito.

Ahora, mientras sigue sumando salvamentos y acercándose a Dennis Eckersley, Chapman demuestra que todavía tiene combustible para mantenerse entre los grandes nombres del bullpen en las Grandes Ligas.

Y con cada rescate, el cubano continúa fortaleciendo un legado que ya lo coloca entre los cerradores más importantes de su época.

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