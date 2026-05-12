Dodgers adquieren al mexicano Alek Thomas

Los Dodgers hicieron oficial la llegada del jardinero mexicano Alek Thomas, quien fue adquirido desde los Arizona Diamondbacks a cambio del prospecto venezolano José Requena. El movimiento busca fortalecer el depth chart de los jardines y darle una nueva oportunidad a un pelotero que todavía conserva proyección en las Grandes Ligas.

La organización angelina también anunció que el jardinero Michael Siani fue colocado en asignación para abrir espacio dentro del roster de 40 jugadores.

The Los Angeles Dodgers acquired OF Alek Thomas from the Arizona Diamondbacks in exchange for OF Jose Requena. In order to make room on the 40-man roster, the Dodgers designated OF Michael Siani for assignment. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 12, 2026

Alek Thomas y su vínculo con México en el Clásico Mundial de Beisbol

Además de su experiencia en Grandes Ligas, Alek Thomas se ha convertido en un pelotero identificado con la Selección Mexicana gracias a su participación en el Clásico Mundial de Beisbol.

El jardinero formó parte del equipo mexicano que brilló en la edición de 2023 y también fue considerado dentro del proceso rumbo al torneo de 2026, consolidándose como una de las opciones más importantes para los jardines del combinado nacional.

Su entrega con México y su capacidad defensiva lo han convertido en un jugador seguido de cerca por la afición mexicana, especialmente por su habilidad para cubrir amplias zonas del jardín central.

Alek Thomas llega a Dodgers tras un complicado inicio de temporada

El pelotero mexicoamericano de 26 años no atravesaba su mejor momento con Arizona. Antes de ser colocado en asignación, registraba promedio de bateo de .181, con dos cuadrangulares y 10 carreras impulsadas en 28 encuentros durante la temporada 2026.

A pesar de sus problemas ofensivos recientes, Alek Thomas sigue siendo considerado un jardinero con grandes cualidades defensivas, velocidad y capacidad para cubrir el jardín central. Además, mantiene experiencia importante en postemporada y ya suma cinco campañas en Grandes Ligas.

En su carrera en MLB, Thomas acumula línea ofensiva de .230/.273/.361, con 31 jonrones y 143 producidas en 448 partidos disputados.

El mexicano dejó huella con Arizona en playoffs

Uno de los momentos más recordados de Alek Thomas llegó durante la postemporada de 2023, cuando fue pieza importante en el camino de los Diamondbacks hacia la Serie Mundial.

En aquella corrida conectó cuatro cuadrangulares, incluyendo un jonrón de dos carreras ante los Phillies en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, batazo que empató el encuentro y cambió el rumbo de la serie.

Su experiencia en escenarios de alta presión fue uno de los factores que despertaron el interés de los Dodgers, quienes continúan apostando por agregar profundidad a una de las plantillas más completas del beisbol.

¿Tendrá oportunidades reales con Dodgers?

Aunque su llegada genera expectativa entre la afición mexicana, el panorama para Alek Thomas dentro de los Dodgers luce bastante competitivo.

Actualmente, la novena angelina cuenta con figuras como Mookie Betts, Teoscar Hernández, Kyle Tucker y Andy Pages, por lo que ganarse un puesto fijo en el lineup no será sencillo.

De acuerdo con distintos reportes, el mexicano todavía cuenta con opciones de ligas menores, situación que permitiría a los Dodgers enviarlo inicialmente a Triple-A mientras trabaja en recuperar consistencia ofensiva.

La directiva ve en Thomas una alternativa estratégica ante posibles lesiones o rotaciones dentro del roster, especialmente por su defensa y versatilidad en los jardines.

Dodgers apuestan por recuperar el potencial de Alek Thomas

En redes sociales y foros especializados, varios aficionados consideran que el entorno de desarrollo de los Dodgers podría ayudar a revitalizar la carrera del jardinero mexicano. Incluso algunos seguidores señalaron que Los Ángeles suele potenciar jugadores que llegan tras etapas complicadas en otros equipos.

Por ahora, Alek Thomas tendrá la misión de aprovechar cualquier oportunidad que aparezca dentro de una organización que pelea nuevamente por el título de la MLB y que suma otra pieza con presencia mexicana en su roster.

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