Aroldis Chapman acecha el Top 10 de salvamentos en MLB: el cubano sigue haciendo historia con Boston

El lanzador cubano Aroldis Chapman continúa agrandando su legado en las Grandes Ligas. El cerrador de los Boston Red Sox sumó un nuevo salvamento y alcanzó los 376 rescates de por vida en MLB, quedando a solo uno de empatar a Joe Nathan en el décimo puesto histórico entre relevistas.

Con esta nueva cifra, el llamado “Misil Cubano” se consolida en el undécimo lugar de todos los tiempos y sigue acercándose al exclusivo Top 10 de salvamentos en MLB.

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Chapman sigue dominando desde el bullpen de Boston

A sus 38 años, Aroldis Chapman mantiene un rendimiento de élite con los Red Sox. El zurdo cubano acumula nueve salvamentos en la actual temporada y presume una efectividad de 0.71, confirmando que continúa siendo uno de los relevistas más confiables de MLB.

Chapman inició la campaña con 367 rescates y rápidamente comenzó a escalar posiciones en la clasificación histórica de cerradores.

Los #MediasRojas (18-24) derrotaron 3-1 a los Phillies (20-23), mientras Aroldis Chapman (0.66 ERA), logró su noveno salvamento de la temporada y el número 376 de su carrera en MLB, quedando a solo uno de igualar a Joe Nathan en el top diez histórico. pic.twitter.com/KC90nVSwIz — Drian Bernal ⚾️ / 🇨🇺🇪🇨 (@Drianrogelio) May 14, 2026

El cubano ya dejó atrás a Jonathan Papelbon y ahora tiene como siguiente objetivo a Joe Nathan, quien registró 377 salvamentos durante su carrera en las Grandes Ligas.

Mariano Rivera sigue lejos, pero Chapman continúa haciendo ruido

El líder histórico de salvamentos en MLB sigue siendo el panameño Mariano Rivera, quien terminó su carrera con 652 rescates, una marca que permanece como referencia absoluta para los cerradores.

Sin embargo, Chapman continúa fortaleciendo una trayectoria que ya lo coloca entre los mejores relevistas de su generación junto a nombres como Kenley Jansen y Craig Kimbrel.

El cubano también viene de conquistar su segundo Premio Mariano Rivera al mejor relevista de la Liga Americana, luego de finalizar la temporada 2025 con 32 salvamentos.

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