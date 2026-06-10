Irán critica a EE.UU. por trato “humillante” en el Mundial y destaca la hospitalidad de México

Irán lanzó una dura crítica contra Estados Unidos por lo que considera un trato “humillante” y “discriminatorio” hacia algunas delegaciones que participan en la Copa Mundial de la FIFA 2026, al tiempo que elogió la hospitalidad de México como uno de los países anfitriones del torneo.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó en la red social X que “la Copa Mundial está concebida como una celebración global del fútbol, no como una oportunidad para humillar y discriminar a otras naciones”, al referirse a las dificultades que, según Teherán, han enfrentado jugadores, árbitros y funcionarios para ingresar a territorio estadounidense.

¡Maravilloso! Sigue así, México.



El fútbol es una plataforma para la sana competencia y para acercar a las naciones, no una excusa para abrir la caja de Pandora de viejos rencores y desatar complejos profundamente arraigados.



La Copa Mundial está concebida como una celebración? pic.twitter.com/JNv0IsxzyS — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 10, 2026

Bagaei aseguró que existen reportes “preocupantes” sobre un trato “inapropiado e irrespetuoso” en los puntos de entrada a Estados Unidos y contrastó esa situación con “la cálida y cortés bienvenida que el pueblo mexicano brinda a los equipos de fútbol”, destacando que México hace que los visitantes “se sientan genuinamente bienvenidos y valorados”.

Asimismo, sostuvo que “la verdadera credibilidad de un país anfitrión no se mide únicamente por las instalaciones deportivas o la grandilocuencia política, sino por la calidad del trato que se brinda a quienes llegan a su país por amor al fútbol”.

Las declaraciones se producen en medio de una controversia por las restricciones migratorias que han afectado a parte de la delegación iraní. Aunque las autoridades estadounidenses otorgaron visas a los jugadores para disputar los encuentros del Mundial, varios integrantes del cuerpo técnico y administrativo seguían sin autorización para ingresar al país días antes del debut del equipo, según reportes de las agencias Reuters y Associated Press.

Ante esa situación, la selección iraní trasladó su centro de operaciones a Tijuana, desde donde se desplazará para disputar sus partidos de la fase de grupos en ciudades estadounidenses. Reuters informó que funcionarios de la federación iraní denunciaron que algunos directivos y personal de apoyo no recibieron visados, mientras que la prensa internacional reportó que Teherán calificó el proceso como una politización del deporte.

El capitán iraní, Ehsan Hajsafi, expresó su inconformidad por los retrasos en los permisos de entrada y cuestionó públicamente el manejo del proceso, mientras que el entrenador Amir Ghalenoei afirmó a su llegada a México que las consideraciones “éticas y humanas” debieron prevalecer en la organización del torneo.

La polémica ocurre en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y Teherán. Diversas agencias internacionales han señalado que la relación bilateral ha complicado la logística de la participación iraní en un Mundial organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos en Medio Oriente ha marcado durante décadas una relación caracterizada por sanciones económicas, rupturas diplomáticas y episodios de confrontación indirecta.

Incluso, en este 2026, las tensiones en Medio Oriente se han agravado tras una nueva escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán. A finales de febrero, fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una amplia ofensiva contra objetivos militares e infraestructura iraní, a la que Teherán respondió con ataques con misiles y drones contra intereses estadounidenses y aliados en la región. Aunque en abril se alcanzó un alto el fuego temporal, los enfrentamientos y las represalias han continuado de forma intermitente, alimentando la incertidumbre y afectando la seguridad regional.

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