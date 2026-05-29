Cárteles mexicanos habrían ordenado no cometer actos de violencia durante el Mundial

Organizaciones criminales que operan en Jalisco y Nuevo León dieron instrucciones a sus integrantes para evitar ataques armados y hechos violentos durante el Mundial de Futbol 2026.

Según la información difundida por el periodista Ioan Grillo al diario El Financiero y MVS Noticias, mandos de grupos criminales ordenaron a sus operadores “no meterse con el Mundial”, con el objetivo de no afectar a turistas, equipos de futbol, funcionarios de la FIFA ni visitantes internacionales que llegarán a México.

El torneo, que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, tendrá como sedes mexicanas a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades consideradas estratégicas tanto por su relevancia económica como por la presencia de grupos del crimen organizado.

De acuerdo con Ioan Grillo, integrantes de cárteles y funcionarios de seguridad consultados señalaron que las organizaciones criminales buscan evitar una mayor presión gubernamental y mediática durante el evento internacional.

Ioan Grillo (@ioangrillo), especialista en crimen organizado y director del medio Crashout, habla con @LuisCardenasMx sobre el mensaje de los cárteles a sus bases: “No se metan con el Mundial”. pic.twitter.com/Gv8PUmdAf9 — MVS Noticias (@MVSNoticias) May 28, 2026

Un comandante citado en los reportes aseguró que los grupos delictivos “serán prudentes” para no atraer más atención de las autoridades.

Las declaraciones surgen en un contexto de alta tensión en materia de seguridad en el país.

En febrero de este año, la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), provocó narcobloqueos, ataques y enfrentamientos en varios estados del país.

Tras esos hechos, incluso la embajada de Estados Unidos emitió alertas de seguridad para ciudadanos estadounidenses en entidades como Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

Aunque las versiones sobre una posible “tregua” criminal no han sido confirmadas oficialmente por el gobierno mexicano, especialistas consideran que los grandes eventos internacionales suelen generar estrategias temporales de contención entre grupos delictivos para evitar operativos.

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