Arranca el Mundial 2026: Guía del debut de EE.UU. y el Fan Festival en Los Ángeles

El momento que el planeta fútbol estaba esperando finalmente ha llegado. Tras años de planificación, esta semana marca el comienzo de una histórica experiencia de 39 días del Mundial 2026 en Los Ángeles. El epicentro del fútbol mundial vibrará con el partido inaugural de la selección de EE.UU. este viernes 12 de junio, el Official FIFA Fan Festival™ Los Angeles del 11 al 14 de junio, y docenas de eventos diseñados para unir a aficionados de todo el mundo.

Si estás en la ciudad o planeas viajar, se anima a los fanáticos a celebrar la semana de apertura del torneo en el FIFA Fan Festival™ Los Angeles, que se llevará a cabo del 11 al 14 de junio en el histórico Los Angeles Memorial Coliseum en Exposition Park. Las entradas tienen un costo de solo $10 dólares, y los niños de 12 años o menos entran gratis.

Durante cuatro días, este icónico recinto se transformará en la mayor celebración pública de la Copa Mundial de la FIFA™ en Los Ángeles, reuniendo a hinchas de toda la región para disfrutar de transmisiones de partidos en vivo, activaciones inmersivas, gastronomía internacional y las presentaciones musicales de artistas de talla mundial como Steve Aoki, Normani, Deorro, Sickick, Los Lobos, Capital Cities, DJ Ravidrums y más.

Calendario y fechas clave de la semana de apertura en Los Ángeles

La agenda está completamente llena de emociones desde el primer minuto. Aquí tienes los eventos imperdibles de los primeros días del Mundial de Fútbol 2026:

10 de junio: Concierto United States Countdown Concert en la Crypto.com Arena .

Concierto United States Countdown Concert en la . 11 de junio (Día de Inauguración): Primer día del Official FIFA Fan Festival™ Los Angeles . Los atractivos diarios incluyen la transmisión en vivo del partido México vs. Sudáfrica y los conciertos de Los Lobos, Deorro y MADDS . También se abrirá el Adidas Home of Soccer en el BMO Stadium .

Primer día del . Los atractivos diarios incluyen la y los conciertos de . También se abrirá el Adidas Home of Soccer en el . 12 de junio: ¡El plato fuerte! El partido de la FIFA World Cup 2026™ USA vs. Paraguay en el Los Angeles Stadium . Paralelamente, el Día 2 del Fan Festival transmitirá en vivo los encuentros de Canadá vs. Bosnia y Herzegovina y el USA vs. Paraguay , con shows de Steve Aoki y DJ Ravidrums .

¡El plato fuerte! El partido de la en el . Paralelamente, el Día 2 del transmitirá en vivo los encuentros de y el , con shows de . 13 de junio (Día 3 del Fan Festival): Transmisión en vivo de los partidos Brasil vs. Marruecos y Haití vs. Escocia , acompañados por la música de Capital Cities y KNOLLDOLL .

Transmisión en vivo de los partidos y , acompañados por la música de . 14 de junio (Día 4 del Fan Festival): Transmisión en vivo de los juegos Alemania vs. Curazao y Países Bajos vs. Japón, con el cierre musical a cargo de Sickick y Normani.

Experiencias y Fan Zones del Mundial 2026 que no te puedes perder

La fiebre mundialista no se detiene tras la semana de inauguración. La ciudad albergará múltiples eventos continuos y Fan Zones oficiales de Los Ángeles World Cup 26 que se activarán durante todo el torneo:

Eventos de larga duración:

USA Soccer House: Abierto hasta el 26 de junio.

Abierto hasta el 26 de junio. Tours en el Los Angeles Stadium: Disponibles hasta el 9 de julio.

Disponibles hasta el 9 de julio. Fútbol Is Life: Animated Sportraits por Lyndon J. Barrois, Sr. en el LACMA (hasta el 12 de julio).

(hasta el 12 de julio). Game On! Science, Sports & Play en el California Science Center (hasta el 15 de agosto).

Calendario de las Fan Zones Oficiales:

18-21 de junio: The Original Farmers Market

The Original Farmers Market 20 de junio: Ciudad de Downey

Ciudad de Downey 25-28 de junio: El corazón de la ciudad: Los Angeles Union Station

El corazón de la ciudad: 2-5 de julio: Hansen Dam Lake

Hansen Dam Lake 4-5 de julio: LA County’s Earvin “Magic” Johnson Park

LA County’s Earvin “Magic” Johnson Park 9-11 de julio: Los Angeles County Whittier Narrows

Los Angeles County Whittier Narrows 10-11 de julio: Venice Beach

Venice Beach 14-15 y 18-19 de julio: Fairplex y West Harbor

Fairplex y West Harbor 18-19 de julio: Downtown Burbank

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