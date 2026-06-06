El Mundial podría alejar a Edson Álvarez de la segunda división 

Edson Álvarez no tuvo una muy buena temporada con el Fenerbahce. El mediocampista mexicano fue cedido al conjunto turco, pero deberá regresar al West Ham United, club dueño de su ficha. Sin embargo, el “Machín” no tendría en sus planes jugar en la segunda división de Inglaterra.

El West Ham United finalizó en el puesto número 18 en la temporada 2025-2026 de la Premier League. El conjunto inglés se quedó a 2 puntos de mantener la categoría. El Tottenham se quedó con el último puesto de permanencia en la Premier League.

Según informaciones de diario AS, Edson Álvarez no querría jugar en la Championship en la temporada 2026-2027. La segunda división de Inglaterra es un torneo complejo. Nada garantiza un rápido regreso a la Premier League.

Edson Álvarez no volverá al West Ham United y se abre la posibilidad de un regreso a la Liga MX ????https://t.co/dxEWue2lyK — AS México (@ASMexico) May 27, 2026

“Edson Álvarez estaría analizando su futuro fuera de Europa pues, tras el descenso del West Ham a la Championship, el jugador mexicano no tiene intenciones de regresar a Londres”, explica el reporte.

En las últimas semanas han surgido varias informaciones que vinculan a Edson Álvarez de regreso a Países Bajos. El Ajax querría contar de nuevo con los servicios del mexicano. Sin embargo, también habría un par de clubes mexicanos detrás de la ficha del “Machín”.

El Mundial de 2026 será decisivo

Edson Álvarez tendrá una difícil tarea en la Copa del Mundo de 2026. El “Machín” es uno de los futbolistas de mayor experiencia dentro del conjunto azteca. Álvarez tiene la responsabilidad de liderar a El Tri en este Mundial que tiene un ingrediente especial por ser en casa.

En caso de que la selección mexicana pueda hacer un gran papel en la Copa del Mundo, muchos jugadores pueden definir su futuro tras el torneo. Uno de ellos es Edson Álvarez. Un buen Mundial podría permitirle al “Machín” ponerse en contacto con otros equipos para salir del West Ham. Sería un golpe sobre la mesa para demostrar que la temporada en el Fenerbahce solo fue un tropiezo.

?? BREAKING: EDSON ALVAREZ WILL BE REPORTEDLY JOINING RAYADOS DE MONTERREY AFTER THE 2026 FIFA WORLD CUP!



The Mexican midfielder would be leaving European football at the age of 28. Thoughts? ??



Via @DavidFaitelson_ – @TUDNMEX pic.twitter.com/JbcWFzT928 — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) May 23, 2026

Edson Álvarez aún tiene un contrato vigente con el West Ham hasta junio de 2028. Según informaciones de Transfermarkt, el mediocampista mexicano está valorado en $17.4 millones de dólares.

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