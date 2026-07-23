Dafne Zapata, adolescente de 13 años, murió en academia militarizada de Tamaulipas; familia exige justicia

Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años, murió el pasado 17 de julio mientras se encontraba en un campamento de verano de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Su mamá, Alejandra Quintos, denunció presuntas irregularidades en torno a su fallecimiento y exige que las autoridades esclarezcan qué ocurrió dentro de la institución.

De acuerdo con el relato de la madre de la menor, ese día recibió una llamada en la que le informaron que Dafne se había puesto mal durante su estancia en la academia. Poco después, les notificaron que la menor había muerto, una situación que generó cuestionamientos sobre las circunstancias del fallecimiento.

Tras acudir a reconocer el cuerpo, la madre de la adolescente, Alejandra Quintos, y su abuela, Laura Martínez, señalaron que observaron lesiones visibles y pidieron que se realicen todas las investigaciones necesarias para determinar qué sucedió.

Familia de Dafne denuncia lesiones y pide una investigación

En entrevista con Hechos AM de Azteca Noticias, la familia afirmó que la menor presentaba golpes y otras marcas que, desde su perspectiva, no han sido explicadas de manera suficiente.

Entre los señalamientos realizados por sus familiares se encuentran golpes en la nariz, desplazamiento de brackets, una lesión en el labio, moretones en el mentón y marcas en la frente.

La familia también mencionó haber observado secreciones en nariz, oídos y boca, aunque estos elementos deberán ser determinados mediante los estudios periciales correspondientes.

Alejandra Quintos aseguró que Dafne fue víctima de violencia antes de morir y pidió que las autoridades investiguen a fondo el caso. También denunció que sus familiares han recibido amenazas mientras buscan respuestas. La madre de la menor pide que el caso sea investigado como feminicidio.

Certificado de defunción señala homicidio; no hay detenidos

La madre de Dafne difundió en redes sociales un presunto Certificado Electrónico de Defunción, en el que el fallecimiento de la adolescente aparece registrado como homicidio y señala como causa clínica asfixia por sumersión.

?“¡Justicia para Dafne!” fue la consigna que resonó en las calles de Ciudad Mante, Tamaulipas.



Decenas de personas marcharon para exigir avances en la investigación por la muerte de Dafne Zapata.



La menor murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada? pic.twitter.com/LMoE7nZLMC — Azucena Uresti (@azucenau) July 23, 2026

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha informado sobre personas detenidas relacionadas con la muerte de la menor.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo participación o responsabilidades de alguna persona.

La familia informó que acudirá a revisar los resultados de la necropsia y otros análisis forenses para obtener mayor claridad sobre el caso.

Dafne Zapata murió en academia militarizada en Tamaulipas (Facebook: Alejandra Quintozz). Crédito: Facebook, Alejandra Quintozz | Cortesía

La Academia Doenitz quedó bajo investigación tras la muerte de la menor

La tragedia ocurrió dentro de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, una institución ubicada en Ciudad Madero que ofrece educación primaria, secundaria y bachillerato, además de campamentos de verano bajo un esquema de formación militarizada.

Tras reunirse con la Fiscalía de Tamaulipas, la madre de Dafne afirmó que solo confiará en las investigaciones cuando haya resultados concretos



Recordó que aún no hay detenidos



Dijo que un exintegrante de la Academia Doenitz le compartió información



? Grupo Fórmula pic.twitter.com/X9dgoj8yIc — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 22, 2026

Dafne había ingresado a uno de estos campamentos pocos días antes de su muerte. De acuerdo con información difundida públicamente, el programa tenía una duración aproximada de tres semanas bajo modalidad de internado y podía alcanzar un costo de hasta 25 mil pesos mexicanos (unos $1,438 dólares).

Después del fallecimiento de la adolescente, las instalaciones fueron aseguradas por autoridades mientras continúan las diligencias.

El gobierno de Tamaulipas informó que la academia cuenta con incorporación ante la Secretaría de Educación estatal; sin embargo, aclaró que no tiene autorización de la Secretaría de Marina pese al uso de ese término en su nombre.

Exalumnos denuncian presuntos abusos dentro de la academia

Después de que se conoció la muerte de Dafne, alumnos y exalumnos comenzaron a compartir testimonios sobre presuntos actos de violencia dentro de la institución.

Los relatos difundidos incluyen señalamientos sobre castigos extremos, aislamiento, agresiones entre estudiantes y supuestos casos de acoso que, según algunos testimonios, no habrían recibido atención por parte de responsables del plantel.

Algunos jóvenes también señalaron presuntas prácticas violentas durante entrenamientos y actividades internas.

De acuerdo con Alejandra Quintos, varios menores están dispuestos a declarar ante el Ministerio Públicao, con autorización de sus padres, sobre presuntos hechos ocurridos dentro de la academia. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado oficialmente sobre esta situación.

Familia pide justicia por Dafne Zapata

Mientras avanzan las indagatorias, la familia de la adolescente mantiene su exigencia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y que se determinen responsabilidades.

El caso de Dafne Zapata ha generado cuestionamientos sobre las condiciones dentro de la Academia Militarizada de Marina Doenitz y sobre las denuncias surgidas después de su fallecimiento.

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