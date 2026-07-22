Asesinan en Morelos al alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, en un ataque armado en la Presidencia Municipal

Valentín Lavín Romero, alcalde de Temoac, en el estado mexicano de Morelos, fue asesinado este miércoles 22 de julio tras un ataque armado ocurrido al interior de la Presidencia Municipal, un hecho que provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad en la región oriente del estado.



La agresión ocurrió minutos después de que el presidente municipal arribara a su oficina ubicada en el Palacio Municipal. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados ingresaron al edificio y dispararon directamente contra el edil utilizando armas cortas, para posteriormente escapar en motocicletas con rumbo desconocido.



Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que Lavín Romero ya no presentaba signos vitales.

Fiscalía de Morelos confirma la muerte del alcalde de Temoac

Horas después del ataque, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos confirmó oficialmente la muerte de Valentín Lavín Romero, presidente municipa de Temoac e informó que personal del Ministerio Público, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía Regional Oriente realizaron las primeras diligencias dentro del inmueble.



El cuerpo del alcalde fue trasladado por personal forense para continuar con las investigaciones correspondientes. A través de un comunicado, la dependencia aseguró que se agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer el crimen.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos”, señaló la institución.

#FiscalíaMorelosInforma?COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio, en donde perdió la vida el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín? pic.twitter.com/QSmjaSQoh9 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 22, 2026

Operativo de seguridad para localizar a los responsables

Tras el atentado, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad implementó un operativo en Temoac y municipios vecinos con el objetivo de localizar a los agresores.



Las autoridades informaron que el despliegue incluye a distintas corporaciones de seguridad estatales y federales; no obstante, hasta el momento no se ha reportado la detención de personas relacionadas con el ataque.



“Se realiza el despliegue de un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños, luego de registrarse una agresión en contra del presidente municipal de esa localidad”, destacó.

INICIAN DILIGENCIAS POR ATAQUE CONTRA ALCALDE DE TEMOAC



La Fiscalía General del Estado inicia diligencias para el levantamiento del cuerpo del alcalde de #Temoac, Valentín Lavín Romero, #asesinado esta tarde en la presidencia municipal; hasta ahora no se reportan #detenidos. pic.twitter.com/GvFzWUMVU4 — 24 Morelos (@24_morelos) July 22, 2026

Era el segundo atentado contra Valentín Lavín Romero

El asesinato del alcalde ocurre casi seis meses después de que sobreviviera a un primer ataque armado, ya que fue el pasado 31 de enero que Lavín Romero fue víctima de una agresión mientras circulaba sobre la carretera México-Oaxaca, a la altura de la comunidad de Amayuca, también en la región oriente de Morelos.



En aquella ocasión sufrió lesiones que lo obligaron a solicitar una licencia temporal para recuperarse antes de reincorporarse a sus funciones como presidente municipal.

¿Quién era Valentín Lavín Romero?

Valentín Lavín Romero asumió la Presidencia Municipal de Temoac para el periodo 2025-2027, cargo al que llegó postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El municipio se encuentra en la zona oriente del estado de Morelos, a aproximadamente 52.82 millas de Cuernavaca.

Durante su administración enfrentó diversos conflictos políticos y sociales. En distintas ocasiones declaró públicamente que no había recibido el respaldo que esperaba por parte del gobierno estatal en materia de seguridad, aunque no existió un posicionamiento oficial que confirmara alguna omisión institucional.

Situación política

Semanas antes del primer atentado contra el alcalde, en la comunidad de Huazulco se registraron protestas de padres de familia por presuntos incumplimientos relacionados con mejoras en una escuela primaria.



En ese momento, la gobernadora Margarita González Saravia aseguró que las demandas ciudadanas serían atendidas mediante los canales institucionales. Asimismo, Lavín Romero mantenía un vínculo familiar con Andrea Angelina “N”, extesorera municipal y su suegra, quien fue detenida por segunda ocasión a finales de septiembre de 2025 junto con otras diez personas.



Las autoridades la identifican como presunta integrante del grupo delictivo Los Aparicio y/o Los Huazulco, organización que, según investigaciones oficiales, operaba en esa región de Morelos. La exfuncionaria permanece sujeta a un proceso penal por delitos relacionados con delincuencia organizada.

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