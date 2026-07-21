Marina de México intercepta una lancha con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) interceptó una embarcación menor con cinco presuntos delincuentes en aguas del Océano Pacífico, quienes traían a bordo aproximadamente 1.5 toneladas de cocaína, en el estado de Chiapas.

Dicha acción se llevó a cabo durante un vuelo de patrullaje marítimo, en donde personal naval avistó una embarcación menor a aproximadamente 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas.

Posteriormente una patrulla oceánica de la Armada de México se dirigió al área para efectuar la intercepción de la embarcación.

De acuerdo a los protocolos, se le realizó una inspección donde personal naval detuvo a cinco personas y aseguró la embarcación con tres motores fuera de borda y 51 bultos con un peso aproximado de 1,530 kilos de cocaína.

En Chiapas, derivado de operaciones de vigilancia marítima y aérea, personal de @SEMAR_mx aseguró una embarcación con 1.5 toneladas de cocaína y detuvo a cinco personas.

Con este aseguramiento se evitó que más de 3 millones de dosis llegaran a las calles. En la administración de? pic.twitter.com/TvSWnU3kAm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó este golpe al narcotráfico y compartió en redes sociales un video del operativo.

Las autoridades ministeriales determinarán el peso exacto de la droga asegurada, el cual se sumará a las estadísticas oficiales de los decomisos realizados por la Semar durante la presente administración, que ascienden a casi 78.5 toneladas de cocaína asegurada en la mar.

Con esta incautación se evitó la distribución de aproximadamente 3.6 millones de dosis de droga y se generó una afectación económica estimada en 19 millones de dólares para la delincuencia organizada, lo que contribuye a debilitar sus estructuras financieras y operativas.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, junto con las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de mantener operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para inhibir las actividades de la delincuencia organizada, fortalecer el Estado de derecho y contribuir a la seguridad de las y los mexicanos.

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