Marina en México asesta golpe al narco; decomisa cocaína valuada en más de 15 millones

La Secretaría de Marina en México aseguró aproximadamente 1.2 toneladas de presunta cocaína y detuvo a ocho personas durante dos operaciones realizadas en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas, en un nuevo golpe contra las redes de tráfico marítimo de drogas que operan entre Sudamérica y México.

De acuerdo a la dependencia, las acciones fueron ejecutadas por personal de la Armada de México en funciones de Guardia Costera como parte de patrullajes marítimos y aéreos. El aseguramiento comprende 1,244 kilogramos de presunto clorhidrato de cocaína, 860 kilos en un primer operativo y 384 kilos en un segundo, distribuidos en 42 bultos que contenían un total de 1,244 paquetes con la droga.

Según la dependencia, el cargamento representa una afectación económica estimada en alrededor de 15 millones de dólares, además de impedir que cerca de 2.4 millones de dosis llegaran al mercado ilícito.

#EnElMar, donde cada operación demanda preparación, precisión y capacidad operativa, #PersonalNaval aseguró cerca de 1.2 toneladas de presunta cocaína durante acciones de vigilancia aérea y marítima realizadas en las costas de Chiapas. En esta operación también fueron detenidos? pic.twitter.com/yNJhQXQWNO — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 1, 2026

De las operaciones, resultaron ocho personas detenidas, quienes enfrentarán cargos por posibles delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Con este decomiso, la Secretaría de Marina informó que las incautaciones marítimas de cocaína suman cerca de 74 toneladas durante la presente administración federal, resultado de las operaciones permanentes de vigilancia en aguas nacionales.

La institución señaló que estos operativos buscan “inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”, de acuerdo con el comunicado oficial.

Especialistas en seguridad coinciden en que el Pacífico mexicano continúa siendo una de las principales rutas para el tráfico internacional de cocaína procedente de Sudamérica.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha documentado que gran parte de la cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia es transportada por vía marítima mediante embarcaciones rápidas o semisumergibles hacia Centroamérica y las costas mexicanas, desde donde posteriormente es enviada hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Las costas de Chiapas se han convertido en un punto recurrente de aseguramientos debido a su cercanía con rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales.

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