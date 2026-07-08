Marina de México incauta buque con más de una tonelada de cocaína en Michoacán valorada en 14.7 millones de dólares

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades federales incautaron 1,187 kilogramos de cocaína ocultos en un buque mercante que arribó al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El cargamento fue localizado durante una inspección de rutina realizada al buque WAN HAI A20, donde personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria, apoyado por agentes caninos y labores de análisis de riesgo, encontró 20 bultos que contenían la droga.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el decomiso representa una afectación económica superior a los 14.7 millones de dólares para las organizaciones criminales y evitó que más de dos millones de dosis de cocaína llegaran al mercado ilegal.

Investigación apunta al CJNG

Las primeras líneas de investigación señalan que el cargamento estaría vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal con fuerte presencia en Michoacán y que ha utilizado la infraestructura portuaria de Lázaro Cárdenas para el tráfico internacional de drogas.

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En el recinto portuario de Lázaro Cárdenas, personal naval en coordinación con autoridades federales, aseguró más de una tonelada de presunta cocaína durante una inspección a un buque mercante.



Como parte de las labores de vigilancia y protección portuaria,? pic.twitter.com/I9iUj4DZiv — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 7, 2026

Aunque hasta el momento las autoridades federales no han confirmado detenciones relacionadas con este aseguramiento, la droga quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar el origen, destino y responsables del envío.

Puerto estratégico para el narcotráfico

El puerto de Lázaro Cárdenas es considerado uno de los principales puntos de entrada y salida de mercancías del país, por lo que en los últimos años se ha convertido en un objetivo prioritario para las autoridades debido a los intentos de organizaciones criminales por utilizar las rutas marítimas para el tráfico de drogas y precursores químicos.

Este decomiso se suma a otros operativos recientes realizados por la Marina en la misma terminal portuaria, donde han sido localizados cargamentos de cocaína ocultos en contenedores y embarcaciones mercantes.

Las autoridades señalaron que mantendrán los operativos de inspección en puertos nacionales como parte de la estrategia para combatir el narcotráfico y debilitar las finanzas de los grupos del crimen organizado.

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