Omar García Harfuch afirma que en México no existen propiedades a nombre de “El Mayo” Zambada

Las autoridades mexicanas aseguraron que no han localizado propiedades registradas directamente a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada en territorio nacional, luego de que el histórico líder del Cártel de Sinaloa fuera condenado a cadena perpetua en una corte federal de Nueva York y se ordenara el decomiso de bienes por un valor estimado de $15,000 millones de dólares.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, explicó que las investigaciones realizadas por el Gobierno federal no han encontrado inmuebles o activos inscritos formalmente a nombre del narcotraficante. Sin embargo, precisó que las autoridades sí han asegurado una cantidad importante de cuentas bancarias, propiedades y otros bienes vinculados a las organizaciones criminales relacionadas con Zambada.

“A nombre de él específicamente no. Sí de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas e inmuebles”, declaró el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial realizada en Toluca, Estado de México.

Las declaraciones coinciden con lo expresado un día antes por Frank Pérez, abogado defensor de Zambada en Estados Unidos, quien sostuvo que las autoridades estadounidenses tampoco identificaron propiedades registradas directamente a nombre de su cliente, pese a la millonaria orden de decomiso dictada como parte de la sentencia.

VIDEO | El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, afirma que no se encontraron propiedades a nombre del narcotraficante Ismael 'El Mayo' Zambada en el país, después de que el líder criminal fuera sentenciado a cadena perpetua en EE.UU.



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México analiza si reclamará parte del decomiso ordenado en Estados Unidos

La condena impuesta por la justicia estadounidense incluye la confiscación de bienes valuados en 15,000 millones de dólares, una cifra que la defensa del narcotraficante considera imposible de cubrir al asegurar que no existen activos suficientes para responder por ese monto.

Tras conocerse el fallo judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a la Fiscalía General de la República revisar si el Estado mexicano cuenta con elementos legales para reclamar parte de los recursos que eventualmente sean recuperados por las autoridades estadounidenses. García Harfuch también fue consultado sobre la posibilidad de que Zambada solicite cumplir parte de su condena en México.

El funcionario respondió que cualquier procedimiento relacionado con una eventual extradición corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República.

“El Mayo” fue detenido el 25 de julio de 2024 en Santa Teresa, Nuevo México, después de arribar en un avión privado acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El capo sostuvo posteriormente que fue engañado y secuestrado antes de ser trasladado a Estados Unidos, una versión que el Gobierno mexicano ha señalado debe investigarse, mientras continúa la cooperación bilateral en materia de combate al crimen organizado.

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