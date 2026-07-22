Matan al periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca mientras comía

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado este miércoles en el municipio de San Pablo Etla, en el sureño estado de Oaxaca, en un ataque que vuelve a colocar bajo alerta la situación de violencia contra comunicadores en México.

El homicidio fue confirmado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien condenó el crimen y aseguró que se deberán agotar todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

El mandatario estatal afirmó que no se adelantarán conclusiones sobre el móvil del homicidio y señaló que corresponde realizar una investigación “seria, profesional y transparente” que permita identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Jara recordó que Leyva Aguilar ejercía un periodismo crítico hacia su administración y afirmó que, aunque existen diferencias derivadas del ejercicio periodístico, ninguna puede justificar un acto de violencia contra un comunicador.

Condenamos de manera firme el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y expresamos nuestra solidaridad con su familia y con el gremio periodístico.



Fue un periodista crítico de nuestro gobierno, como muchos otros comunicadores que ejercen todos los días su? — Salomón Jara Cruz (@salomonj) July 22, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido oficialmente el móvil del asesinato.

De acuerdo con reportes de medios locales, el ataque ocurrió cuando Leyva Aguilar se encontraba en un puesto de comida en San Pablo Etla. Sujetos armados habrían disparado contra el comunicador, aunque la Fiscalía estatal continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del crimen.

Fiscalía de Oaxaca coordinará investigación con autoridades federales

El gobernador Salomón Jara informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca establecer coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a través del área especializada en delitos contra la libertad de expresión.

También expresó su respaldo a la familia del periodista y al gremio periodístico, además de reiterar que ninguna diferencia relacionada con el ejercicio de la crítica puede justificar un acto de violencia.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que brindará apoyo para fortalecer las investigaciones y contribuir al esclarecimiento del homicidio.

¿Quién era Alejandro Leyva Aguilar?

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue un periodista originario de Oaxaca con una amplia trayectoria en la comunicación. Durante su carrera estuvo al frente de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).

En los últimos años mantuvo activa su labor periodística mediante la columna digital “El Zumbido del Moscardón”, espacio en el que abordaba temas políticos y asuntos de interés público en la entidad.

El gobernador Salomón Jara recordó que Leyva Aguilar era un periodista crítico de su administración y destacó que los comunicadores tienen derecho a cuestionar, señalar y expresar libremente sus opiniones.

Suman siete periodistas asesinados en México durante 2026

Con el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar, México acumula siete periodistas asesinados en lo que va de 2026, según registros de organizaciones defensoras de la libertad de prensa como Reporteros Sin Fronteras (RSF).

#México: Siete periodistas asesinados en poco más de seis meses evidencian el grave fracaso del Estado mexicano. Condenamos el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar y exigimos una investigación con la intervención de las autoridades federales. https://t.co/6SMK0CsapO — RSF en español (@RSF_esp) July 22, 2026

En las últimas semanas también se reportaron homicidios de comunicadores en otros estados del país, entre ellos el caso de la periodista Roxana Guzmán asesinada en Veracruz después de haber sido reportada como desaparecida.

RSF ha señalado que México permanece como uno de los países más peligrosos del continente americano para ejercer el periodismo, debido a la violencia contra comunicadores y los niveles de impunidad en este tipo de agresiones.

La investigación por el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar continúa abierta mientras las autoridades buscan esclarecer el crimen y localizar a los responsables.

¿Quiénes son los siete periodistas asesinados en México durante 2026?

Alejandro Leyva Aguilar

Carlos Castro

Juan David Gámez

Roxana Guzmán

Luis Ángel López

Alex Serna

Josué Martínez

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