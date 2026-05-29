Miguel Herrera cuestiona la participación de Edson Álvarez e el Mundial

Edson Álvarez no tuvo una brillante temporada con el Fenerbahçe. A pesar de ello, El “Machín” tiene la experiencia y jerarquía suficiente para ser tomado en cuenta por Javier Aguirre. Sin embargo, Miguel Herrera cree que en un Mundial no deben darse ventajas. El “Piojo” apuesta más por Érik Lira.

Edson Álvarez tuvo algunos problemas físicos en la temporada que lo alejaron del campo durante varios meses. Es por esto que el “Machín” no llega a este Mundial con una importante carga de partidos.

En medio de este contexto, Miguel Herrera considera que en una alineación titular deben estar los jugadores que mejor preparados estén. El peso de los nombres deben quedar a un lado. El “Piojo” tiene experiencia en Mundiales y explica que no se deben dar ventajas.

“El Mundial te da tres juegos, realmente tienes tres partidos. No puedes pensar en el cuarto o el quinto porque si no, te vas temprano a tu casa. Tienes que usar a los que físicamente estén mejor, que estén al 100, o a un jugador que sepas que te va a dar el 100% de él durante un tiempo determinado”,

dijo Herrera en unas declaraciones difundidas por Récord.

Edson Álvarez is in the stands supporting Mexico tonight ?? pic.twitter.com/wl4sfKy1Ih — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 1, 2024

Como alternativa a Edson Álvarez, Miguel Herrera propone a Érik Lira. El futbolista de Cruz Azul fue uno de los juagdores más destacados de la Liga MX. El “Piojo” cree que Lira puede asumir el rol del futbolista del Fenerbahçe.

“Si me estás hablando del caso de Edson, yo creo que Lira está en un momento idóneo, está atravesando un momento extraordinario”, sentenció.

El peso de Edson Álvarez

Miguel Herrera considera que Edson Álvarez tiene otras funciones dentro del vestuario de la selección mexicana. El rol de líder del “Machín” es algo que lo ha convertido en un futbolista inamovible dentro de El Tri.

“La ventaja que lleva Edson es que es el capitán, el líder, el que tenía la comunicación directa con el técnico (…) Puede haber un poquito de duda en Javier sobre cómo va a llegar Edson a estos partidos de preparación para el primer encuentro. Yo creo que si no lo ve al 100, se va a decantar por Lira”, concluyó.

Edson Álvarez tuvo una temporada en la que solo disputó 18 partidos. Esa es una cifra muy baja para lo que venía acumulando en Europa. Con la camiseta del Fenerbahçe, el “Machín” disputó 1,126 minutos dentro del campo (poco más de 11 partidos completos). Álvarez solo aportó 1 asistencia en la campaña.

? Edson Álvarez, ilusionado con subirse a su tercer Mundial en su carrera; habla sobre su relación con Javier Aguirre.



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