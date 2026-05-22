Edson Álvarez y el Ajax, ¿cómo le fue en Ámsterdam?

Edson Álvarez es uno de los futbolistas mexicanos que ha logrado establecerse en Europa. No es sencillo mantenerse, pero el “Machín” ya tiene más de siete años en el fútbol europeo. A pesar de que no pasa por su mejor momento, sobre la mesa está el posible regreso de Álvarez al Ajax de Ámsterdam, club en el que brilló.

En agosto de 2023, Edson Álvarez salió del Ajax de Ámsterdam para probar suerte con el West Ham United de la Premier League. Sin embargo, el mediocampista mexicano fue cedido por el conjunto inglés para el Fenerbahce en agosto de 2025.

El “Machín” no ha logrado mantener un buen ritmo competitivo en sus últimos años. Esto lo ha puesto de nuevo en el radar del Ajax de Ámsterdam según informaciones de Voetbal International. En pocas semanas Álvarez deberá volver al West Ham, pero su futuro estaría en Países Bajos.

Pues la etapa de Edson Álvarez 🇲🇽 con Fenerbahçe no va a terminar nada bien. Hoy tras reaparecer con el cuadro turco, el mexicano fue abucheado por un sector de la afición y él respondió con algunas señas. Desde su llegada a Turquía ha disputado 16 juegos. pic.twitter.com/rHGh7Ou8z3 — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 2, 2026

Edson Álvarez tiene un contrato con el West Ham United hasta junio de 2028. El valor del “Machín” aún ronda los $20 millones de dólares. Todo dependerá del acuerdo que logre establecer el conjunto neerlandés.

El “Machín” en el Ajax

Edson Álvarez dio sus primeros pasos en Europa con la camiseta del Ajax de Ámsterdam. El mediocampista mexicano llegó al fútbol neerlandés en julio de 2019 proveniente de las Águilas del América. La huella del “Machín” es imborrable.

El mediocmapista nacido en Tlalnepantla logró disputar 147 partidos con el Ajax. De hecho, el conjunto de Ámsterdam es el club en el que Álvarez ha disputado más partidos en su carrera.

Edson Álvarez jugó poco más de 10,800 minutos dentro del campo con la camiseta del conjunto de Países Bajos. El mediocampista mexicano marcó 13 goles, concedió 6 asistencias y le dio orden y estabilidad al mediocampo del club. Álvarez se acostumbró a disputar torneos de gran nivel como la UEFA Champions League y otros torneos continentales.

🚨 ¡El 'Machín' podría volver a Países Bajos! 🚨



🖋️ De acuerdo a Voetbal International, Ajax estaría interesado en fichar a Edson Álvarez después del Mundial. El préstamo del mexicano con Fenerbahçe termina y el posible descenso del West Ham United facilitaría su regreso a la… pic.twitter.com/t9lFYKK6Yn — AS México (@ASMexico) May 16, 2026

El futbolista de la selección mexicana conquistó 4 títulos con la camiseta del Ajax. El “Machín” levantó 2 Eredivisie consecutivas (Temporadas 2020-21 y 2021-22), 1 Copa de los Países Bajos / KNVB Beker (2020-21) y 1 Supercopa de los Países Bajos / Johan Cruyff Shield (2019).

Como dato curioso, desde que Edson Álvarez se fue del club, el Ajax no ha podido levantar ningún otro título. De hecho, por la Eredivisie, el conjunto de Ámasterdam ha logrado dos quintos lugares y un segundo lugar tras la partida del “Machín”.

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