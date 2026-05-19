Llegan más “europeos” a la concentración del Tri: Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez

La selección mexicana continúa tomando forma de cara al Mundial 2026 y este lunes recibió noticias importantes con la incorporación de tres futbolistas que militan en Europa. Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez ya se encuentran concentrados con el equipo dirigido por Javier Aguirre para afrontar la última etapa de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

A través de un comunicado oficial, la dirección deportiva confirmó la llegada de los jugadores que disputaron la temporada en Turquía, Grecia y Países Bajos.

“La dirección deportiva de selecciones nacionales informa que los jugadores Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez se integraron a la concentración de la selección mexicana”, informó el combinado nacional.

La Selección Nacional de México informa 📰👇 pic.twitter.com/qKrprU1Rx5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 18, 2026

Edson Álvarez encabeza a los europeos que se suman al Tri

La llegada de Edson Álvarez representa una de las noticias más relevantes para el cuerpo técnico de Javier Aguirre, ya que el mediocampista del Fenerbahce es considerado uno de los líderes de la selección mexicana.

El futbolista mexicano logró recuperarse de la lesión de tobillo que sufrió a principios de año y, aunque tuvo poca actividad en el cierre de la Superliga de Turquía, apunta a ser pieza clave en el esquema del ‘Vasco’.

Junto a él también se integró Jorge Sánchez, defensor del PAOK de Grecia y otro de los hombres de confianza del entrenador nacional, pese a las irregularidades que mostró durante la campaña europea.

Mateo Chávez gana protagonismo con la selección mexicana

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Mateo Chávez, lateral mexicano de 22 años que tuvo una destacada temporada con el AZ Alkmaar en la Eredivisie.

El joven defensor se consolidó gracias a su regularidad y ahora buscará aprovechar los partidos amistosos para ganarse un lugar definitivo en la lista mundialista de México.

Su crecimiento en el futbol europeo lo ha convertido en una de las promesas más interesantes del futbol mexicano rumbo al proceso mundialista.

Los partidos de México antes del Mundial 2026

La selección mexicana disputará tres encuentros de preparación antes de su debut mundialista del próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

El primero de los compromisos será este viernes 22 de mayo ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Posteriormente, el Tri viajará a Estados Unidos para medirse a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Finalmente, el 4 de junio, México cerrará su preparación rumbo a la Copa del Mundo enfrentando a Serbia en el Estadio Nemesio Díez de Toluca.

Guillermo Ochoa ya trabaja con el Tri

Con las incorporaciones de Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez, ya son cuatro los futbolistas mexicanos que militan en el extranjero y trabajan bajo las órdenes de Javier Aguirre.

El primero en reportar fue Guillermo Ochoa, quien también forma parte del grupo que comenzó la concentración rumbo al Mundial 2026.

Se espera que durante los próximos días se integren el resto de los convocados para completar la plantilla que encarará la recta final de preparación antes de la Copa del Mundo.

Seguir leyendo:

– La selección mexicana cierra con intensidad y dudas la segunda semana de preparación para el Mundial 2026

– Germán Berterame podría ser el sacrificado en la lista mundialista del “Vasco” Aguirre

– Javier Aguirre quita los candados de la lista mundialista de la selección de México