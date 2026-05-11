Guillermo Ochoa, listo para su sexto Mundial: “Estoy con mi selección rumbo a la WC 2026”

A sus 40 años, Guillermo Ochoa se encamina a marcar un registro sin precedentes para el fútbol mexicano. El guardameta confirmó que formará parte del proceso final rumbo a la Copa del Mundo de 2026, lo que lo colocará como el único jugador del país en alcanzar seis participaciones mundialistas, una cifra que ampliará su lugar en la historia de la selección nacional.

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El arquero del AEL Limassol, de Chipre, adelantó su presencia en la próxima cita internacional a través de un mensaje en redes sociales, en el que informó su incorporación al Centro de Alto Rendimiento para sumarse a la concentración del combinado dirigido por Javier Aguirre. La convocatoria se produce en un contexto de ajustes en la portería tras la lesión de Luis Ángel Malagón, situación que abrió nuevamente espacio para el veterano guardameta.

Hace unos días Javier Aguirre dio a conocer la prelista de jugadores que disputarán el Mundial, en ella aparecen 12 elementos que militan en la Liga MX, por lo que aún le quedan 14 lugares que deberá tener definidos el 1 de junio, día en que se hará pública la lista final. Y todo apunta a que, en realidad, solo quedan 13, puesto que Ochoa ocupará uno de ellos.

El debut de México en el torneo será ante Sudáfrica, en un Mundial que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Para Ochoa, la participación significará igualar en cantidad de torneos a figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes también llegarían a su sexta Copa del Mundo.

Un mensaje personal antes del último reto

En su publicación, el portero dejó ver el significado especial de esta nueva concentración, al asegurar que atraviesa esta etapa con una perspectiva distinta respecto a sus anteriores llamados al equipo nacional.

“Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. Hoy comienza mi última concentración. Pero esta vez la miro distinto. Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo”.

Al final remata diciendo: “Estoy con mi selección” y firma con un: “Rumbo a la Wolrd Cup 2026″.

Volver a ponerme esta camiseta nunca fue rutina… fue un privilegio. 🇲🇽



Hoy comienza mi última concentración.

Pero esta vez la miro distinto.

Con el corazón más lleno, con más cicatrices, más recuerdos… y la misma ilusión de aquel niño que un día soñó defender este escudo.



He… pic.twitter.com/r9isoGX6Hq — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) May 11, 2026

Ochoa señaló que el paso del tiempo no ha modificado su vínculo con la selección. También recordó experiencias acumuladas durante su trayectoria internacional, como partidos en escenarios emblemáticos y momentos que, según expresó, transformaron su vida.

El guardameta reafirmó esa conexión con otra frase incluida en su mensaje: “Estoy en casa. Estoy con mi selección. Y mientras exista una oportunidad de luchar por este país… ahí estará mi alma primero”.

Una marca histórica para el fútbol mexicano

La trayectoria de Ochoa en Copas del Mundo ya lo ubica entre los referentes más importantes del balompié mexicano. Hasta ahora, el arquero suma cinco ediciones disputadas y ha recibido 11 goles en esos torneos. Además, logró mantener su arco en cero en cuatro encuentros y nunca fue expulsado en una justa mundialista.

La próxima convocatoria oficial de la selección mexicana aún debe ser presentada por Aguirre, pero las declaraciones del propio jugador anticipan que él será parte del plantel definitivo, manteniéndose durante más de dos décadas como la figura más constante del equipo nacional en el torneo.

La presencia de Ochoa también coincidirá con el inicio de una transición generacional en la portería del Tri, aunque su experiencia seguirá siendo una pieza central en la preparación del conjunto para la competencia que arrancará en junio de 2026.

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