Neymar logra meterse en la prelista de Brasil para el Mundial

La posibilidad de ver a Neymar nuevamente con la selección de Brasil en una Copa del Mundo tomó fuerza luego de que Carlo Ancelotti lo incluyera entre los 55 futbolistas que superaron el primer corte rumbo al Mundial de 2026. El delantero del Santos vuelve a entrar en el panorama de la Canarinha después de casi tres años sin disputar un partido oficial con el combinado nacional.

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Aunque la federación brasileña todavía no divulgó oficialmente la prelista, distintos medios del país confirmaron la presencia del atacante, cuya situación física había generado dudas durante los últimos meses. El propio Ancelotti había condicionado cualquier regreso a una recuperación completa.

“Si él vuelve a estar al 100%, algo de lo que es totalmente capaz, podrá jugar en la Selección“, señaló anteriormente el entrenador italiano, quien también remarcó que el futbolista debía “demostrar que tiene la condición física necesaria para jugar la próxima Copa del Mundo”.

Neymar no juega con Brasil desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una rotura de ligamentos cruzados durante un encuentro de eliminatorias frente a Uruguay. Desde aquella lesión, cuatro entrenadores pasaron por el banquillo brasileño sin volver a convocarlo.

🌟 🇧🇷 NUEVO GOL DE NEYMAR EN SANTOS.



Es el MÁXIMO GOLEADOR [4] de su equipo en el Brasileirão, con solo 7 TITULARIDADES. 🚬 pic.twitter.com/SNLiKC7055 https://t.co/8pz4j17lSK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 10, 2026

El delantero intenta recuperar continuidad en Santos y, en la actual temporada, disputó 13 compromisos entre Brasileirao, Torneo Paulista, Copa Sudamericana y Copa de Brasil. En ese período marcó seis goles y entregó dos asistencias.

Ancelotti analiza nombres y deja fuera a varias figuras

La confección de la lista definitiva todavía mantiene abiertos varios debates dentro de Brasil. Ancelotti deberá anunciar a los convocados finales el próximo lunes 18 de mayo, pocos días antes de los amistosos de preparación ante Panamá y Egipto.

Entre las ausencias más comentadas aparecen Rodrygo y Éder Militão, ambos futbolistas del Real Madrid. También quedó fuera Estêvão, atacante de 18 años vinculado al Chelsea.

🚨🇧🇷 Brazil have announced their 55 man preliminary World Cup squad. pic.twitter.com/hIfcrDMhzM — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 11, 2026

Otro de los nombres que comenzó a ganar espacio es el de Pedro, delantero del Flamengo. El atacante suma 16 goles y cuatro asistencias en 29 partidos, rendimiento que lo colocó en la discusión pese a no haber debutado todavía con la selección absoluta.

La competencia también se trasladó al mediocampo. Según reportes de medios brasileños, Andrey Santos no tendría asegurado un lugar y estaría por detrás de jugadores como Casemiro, Fabinho, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá y Danilo dos Santos. La cantidad de centrocampistas que decida convocar Ancelotti terminará siendo determinante.

En ataque surgió igualmente la opción de Rayan, futbolista del Bournemouth. El delantero acumula cinco goles y dos asistencias en 13 partidos desde su llegada y aparece como alternativa para ocupar la banda derecha debido a las dudas físicas de Estêvão y la ausencia de Rodrygo.

Brasil comenzará su participación en el Mundial el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey. Posteriormente enfrentará a Haití el 20 de junio y cerrará la fase de grupos ante Escocia el 25 de junio.

Antes del debut mundialista, la selección brasileña jugará dos amistosos preparatorios: el primero será el 31 de mayo contra Panamá en el estadio Maracaná, mientras que el segundo se disputará el 6 de junio frente a Egipto en Cleveland.

La inclusión de Neymar en la prelista mantiene abierta la posibilidad de que el atacante dispute una nueva Copa del Mundo, algo que parecía lejano después de la grave lesión sufrida en 2023.

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