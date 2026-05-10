Arsenal da un paso firme hacia el campeonato de Premier League en polémico final contra el West Ham

El Arsenal quedó a solo dos triunfos de conquistar nuevamente la Premier League tras imponerse por 0-1 al West Ham United en un partido marcado por la tensión, las intervenciones decisivas de David Raya y una revisión del VAR en el tiempo añadido que terminó anulando el empate del conjunto local. El equipo dirigido por Mikel Arteta resistió hasta el final en el London Stadium y aprovechó un gol de Leandro Trossard para sostener una victoria clave en la recta final de la temporada.

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La definición del encuentro llegó en los minutos finales. Martin Odegaard y Declan Rice construyeron una pared que rompió la defensa del West Ham y dejó a Trossard en posición de remate. El atacante belga definió con precisión en el minuto 83 y desató la celebración del banquillo visitante, consciente de la trascendencia de los tres puntos.

Sin embargo, el drama apareció en la última acción del compromiso. Callum Wilson marcó el empate en el minuto 99, pero el árbitro recibió el llamado del VAR para revisar una posible infracción sobre David Raya durante la jugada.

Después de tres minutos de análisis, el colegiado invalidó el tanto al considerar que Pablo cometió falta sobre el guardameta español en el salto, una decisión que provocó fuertes reclamos desde el banco del West Ham.

La actuación de Raya resultó determinante mucho antes de la polémica final. El arquero evitó el empate con dos intervenciones de alto nivel: una estirada ante un cabezazo de Taty Castellanos justo antes del descanso y una atajada con el pie frente a un disparo de Mateus Fernandes cuando restaban quince minutos para el final.

Raya sostiene al Arsenal y el West Ham se complica

El conjunto de Arteta dominó gran parte del primer tiempo y generó varias situaciones de peligro desde el arranque. Riccardo Calafiori estuvo cerca de abrir el marcador en distintas oportunidades y Trossard también exigió al arquero Mads Hermansen con un disparo que terminó golpeando el travesaño.

Las acciones a balón parado volvieron a convertirse en una de las principales armas ofensivas del Arsenal, aunque esta vez sin efectividad inmediata. Gabriel cabeceó por encima del arco y Konstantinos Mavropanos evitó el gol en la línea en más de una ocasión.

El encuentro sufrió una interrupción importante por la lesión de Ben White, quien abandonó el campo asistido por el cuerpo médico. La situación genera preocupación debido a la cercanía del Mundial y a las posibilidades que tenía el defensor de entrar en la convocatoria de Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel.

En la segunda mitad, el ritmo bajó y el West Ham logró equilibrar el desarrollo. Aun así, el Arsenal encontró respaldo en Raya cada vez que el partido parecía escaparse. Mateus Fernandes tuvo la oportunidad más clara para los locales, pero el arquero español reaccionó con una intervención que evitó el gol cuando gran parte del estadio ya celebraba.

Con este resultado, Arsenal mantiene el control de la pelea por el título y queda a dos victorias de coronarse campeón inglés por primera vez en 22 años. Del otro lado, el panorama para el West Ham se vuelve más complicado.

El equipo londinense sigue comprometido con la permanencia y podría quedar a cuatro puntos de la salvación si Tottenham Hotspur gana su próximo partido.

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