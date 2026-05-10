Edson Álvarez en rebeldía con el Fenerbahçe y no seguirá en el fútbol turco

Edson Álvarez se metió con la afición del Fenerbahçe y eso le costó que la directiva del cuadro turco decidiera apartarlo del plantel por considerar que sus gestos a los abucheos que le realizaron la semana pasada fueron una actitud antideportiva y le ordenaron al cuerpo técnico no volverlo a utilizar.

La gota que derramó el vaso fue que Edson Álvarez decidió operarse para quedar bien para su participación con la selección de México en el Mundial que iniciará el 11 de junio, pero esa decisión fue tomada por los aficionados de los “Canarios Amarillos” como una afrenta a sus colores y por esa razón decidieron abuchearlo en su reaparición, recibiendo respuesta del mexicano que no los escuchaba.

🟡🔵 "Edson Alvarez’in Fenerbahçe defteri kapandı"



🎙️ @AYemeniciler: Edson Alvarez, son haftaki karşılaşmada da kadroya alınmayacak. Edson Alvarez’in Fenerbahçe defteri kapandı. Fenerbahçe, bu oyuncunun bonservisini kesin bir şekilde almayacak. Onun da altını çizelim.



▶️ Canlı… pic.twitter.com/oV2nNkXT3w — HT Spor (@HTSpor) May 9, 2026

La actitud de Álvarez no les gustó a los altos mandos y decidieron separarlo del equipo, por lo cual el coordinador de comunicación del Fenerbahçe anunció que el mediocampista mexicano no será tomado en cuenta en el resto de la temporada y no seguirá en el equipo.

Por esta razón:. “Edson Álvarez, en el próximo encuentro tampoco será incluido en la plantilla. El capítulo de Edson Álvarez con el Fenerbahçe se ha cerrado. El Fenerbahçe, de manera definitiva, no adquirirá sus derechos federativos. Subrayémoslo también”, comentaron en la televisión turca.

El técnico Zeki Murat Gole, también comentó que la decisión de separar a Edson Álvarez ya la conoce el jugador mexicano: “Hemos hecho una declaración sobre Edson. Como equipo técnico, hemos tomado una decisión. También se lo hemos comunicado a él”, declaración que fue recogida por el periodismo turco.

¡LO BORRARON DEL EQUIPO!



Una semana después de haberse encarado con la afición del Fenerbahçe, Edson Álvarez no fue ni convocado para la penúltima fecha de la liga de Turquía.



Entre el cambio de DT, la lesión de tobillo y el tema con la afición, el 'Machín' solo ha jugado 108… pic.twitter.com/OGiP5Ds8E8 — Andre Marín (@andremarinpuig) May 9, 2026

Edson Álvarez ya no jugó en la victoria del Fenerbahce sobre el Konyaspor y tampoco será convocado para el último partido de la liga, en la que matemáticamente ya perdieron el título contra el Galatasaray, en lo que se convirtió en una aventura fallida para el exjugador del América, después de que fue pedido expresamente por el técnico de ese entonces en el equipo, el portugués José Mourinho, pero el polémico entrenador fue despedido y ahí empezó el calvario para el volante azteca.

Edson empezó su etapa en el Fenerhance, equipo en el que ni siquiera completó 20 partidos. En total, Álvarez disputó 18 juegos, de los cuales en 14 fue titular, con una asistencia y recibió seis tarjetas amarillas.

Fenerbahçe no hará válida la opción de compra, por lo que Edson deberá volver al West Ham, equipo con el que tiene contrato hasta junio del 2028. Su futuro pende de un hilo, pues los Hammers están en peligro de descenso en la Premier League, así que Álvarez intentará aprovechar el Mundial 2026 para encontrar equipo en Europa.

¿Y EDSON? 🤨



El Machín no fue convocado por el Fenerbahçe.



Álvarez no llega ni a 90 minutos en el año con los turcos.



Veamos cómo llega para el Mundial… porque va a estar en el Mundial, el tema es con qué ritmo. https://t.co/ykDXWZXcgS — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) May 9, 2026

Se asegura que Álvarez regresará a México lo antes posible para reportar con la selección azteca que se alista para el Mundial en el CAR, pero habrá que esperar a cumplir con la reglamentación de FIFA para los jugadores que jueguen en el extranjero. Existe una fecha límite para reportar y no se sabe si la sanción impedirá que el mediocampista mexicano reporte antes del 25 de mayo.

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