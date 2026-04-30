Edson Álvarez regresó a los entrenamientos y buscará llegar al Mundial

Edson Álvarez recibió la mejor noticia desde principios de año cuando fue autorizado por su equipo, Fenerbahçe, para regresar a los entrenamientos después de casi 90 días de ausencia por una lesión en el tobillo izquierdo, que ahora le permitirá luchar por un sitio en la lista mundialista de México.

Álvarez de esta forma podrá luchar por un sitio en el cuadro titular de la escuadra turca en el cierre del campeonato regular para tomar ritmo después de perderse 17 encuentros de la temporada al someterse a un procedimiento quirúrgico en el tobillo izquierdo.

Después de la intervención quirúrgica, los pronósticos más alentadores aseguraron que el mediocampista mexicano solo estaría fuera de circulación de cuatro a ocho semanas, pero al final su regreso se fue postergando por diferentes razones, al demorarse más tiempo su rehabilitación ante la desesperación del jugador mexicano.

Pero como dice el viejo refrán, que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, ni peso que no pierda, por lo cual Edson Álvarez y buscará con todas sus ganas ponerse a punto para ser considerado en el equipo de México para el Mundial, cuya lista definitiva se dará a conocer el próximo 1 de junio, diez días antes del debut mundialista del Tricolor contra Sudáfrica.

Edson se ha perdido 17 partidos con el Fenerbahçe desde que entró al quirófano en todas las competiciones en que ha participado su escuadra, además de los dos juegos de la fecha FIFA de marzo contra Portugal y Bélgica.

Ahora el mexicano se alista a volver a tener actividad y compartió ese momento en sus redes sociales, donde presume que regresa a los entrenamientos y se espera que en quince días esté listo para reaparecer en el terreno de juego.

Edson Alvarez: “Çocuklarla tekrar bir aradayız.” pic.twitter.com/TrdYQkJP2m — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) April 30, 2026

Edson compartió una imagen en sus historias de Instagram, en la que aparece en la práctica junto a sus compañeros, Archie Brown y Jhon Durán. En dicha fotografía escribió: “De vuelta con los chicos”, ilusionando a sus fanáticos con verlo de vuelta en las canchas.

El regreso de Edson Álvarez podría darse tan pronto como el sábado 2 de mayo, pues el Fenerbahce se medirá ante İstanbul Basaksehir en la Liga Turca buscando mantener la presión sobre Galatasaray en la lucha por el liderato.

En caso de no jugar este fin de semana, el futbolista mexicano podría volver el 9 de mayo en la visita de su equipo al Konyaspor. Edson podría jugar al menos dos partidos previos al final de temporada, pues el Fenerbahce cerrará la temporada midiéndose al Eyüpspor.

Edson Alvarez, Domenico Tedesco’ya veda etti.



“Hocam, sizinle birlikte çalışmak ve sizin yönetiminizde oynamak gerçekten büyük bir zevkti. Her şey için teşekkür ederim, nereye giderseniz gidin çok başarılı olacağınıza eminim.” pic.twitter.com/JWIH9EEfUw — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) April 29, 2026

Con estos juegos, el capitán de la selección mexicana estaría listo para integrarse a la convocatoria de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo y se espera que Edson se una al Tricolor una vez terminada su participación con el club turco, pero en este momento no hay una garantía del cien por ciento de que alcance un sitio en la lista definitiva, como pasó hace cuatro años con Raúl Jiménez, que hasta el último minuto se decidió su inclusión en la lista del equipo que participó en el Mundial de Qatar 2022.

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