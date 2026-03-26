Aguirre aplaude la evolución de los lesionados de México para el Mundial

En los momentos en que las lesiones de doce jugadores de la selección de México amenazan la estructuración de la lista mundialista, el técnico Javier Aguirre, visiblemente ilusionado, resaltó la mejoría de jugadores como Gilberto Mora, Edson Álvarez, Santiago Giménez y Luis Chávez.

En la conferencia previa al duelo del próximo sábado contra Portugal en el primer duelo de la fecha FIFA de marzo, el técnico de México destacó las noticias alentadoras de la recuperación de jugadores como Gilberto Mora, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Luis Chávez, así como de Luis Romo y Jesús Angulo.

La alegría del Vasco se basa en que hace un mes todo parecía muy tétrico y sobre todo por las bajas de Luis Malagón, Marcel Ruiz y la dudosa recuperación de Rodrigo Huescas, Mateo Chávez y César “Chino” Huerta, así como el resto de jugadores que este jueves citó el propio estratega, que pusieron en duda su presencia en el Mundial.

Pero ahora el panorama parece haber cambiado y el propio estratega nacional mostró su beneplácito a la hora de tocar ese tema, sobre todo porque se trata de jugadores que formaron parte de su proceso y que en su cabeza para armar la lista mundialista ocupan un sitio preponderante.

“Nos llegan informaciones de todos. Yo estuve en Tijuana, estuve con Mora y bien, Gil tiene buenas sanaciones, tenemos comunicación diaria, el 365, cuánto pesa, qué comió, apoyo, mandamos gente a Tijuana, la progresión es muy buena”.

“Santi ya está, el pelón Chávez también se rompió la rodilla, Edson, de Italia, entre más, recuperemos, antes, que nos ayudaron; la gama es más amplia”, expuso Aguirre visiblemente optimista, pero sabe que nada es seguro y que sin duda las lesiones han sido un contratiempo importante en su proceso que le han obligado a mover a mucha gente en sus convocatorias.

El técnico de México también dijo que: “Los lesionados son un contratiempo. Siempre como entrenador tienes opciones. Me pasaron el dato de que hemos llamado a 83 jugadores. Salen 26 definitivamente, 10 estuvieron en Copa Oro y ahora no están, dos más que fueron campeones de Nations League. Huescas y Romo, tampoco, medio equipo que ganó un título; lograste hacer una familia, no están contigo, no es por mucho el pretexto, lo van a intentar, pero los entrenadores debemos ser fríos”, dijo.

Finalmente expuso que de los doce lesionados o que convalecen: “Ya hay dos o tres descartados. No por mí, sino por el tema médico, pueden llegar. Hay buenas noticias que llegan de Tijuana, Europa; Edson anda rehabilitándose aquí, entonces vamos mejor. De alguna manera, todos tienen ganas. Angulo arrastra una lesión y Alexis Vega se limpió”, finalizó.

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