Hansi Flick recibe mensaje del Real Madrid tras la muerte de su padre antes del Clásico

El mundo del futbol se vistió de luto este domingo luego de que se confirmara el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, a solo unas horas del esperado Clásico de España frente al Real Madrid.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el conjunto blaugrana expresó su apoyo total al estratega alemán en uno de los momentos más complicados de su vida personal.

“El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”, publicó el club catalán en su cuenta oficial de X.

FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.



Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Real Madrid manda condolencias a Hansi Flick

El Real Madrid también reaccionó al fallecimiento del padre del técnico del Barcelona y envió un mensaje institucional de solidaridad hacia Flick y su familia.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona”, escribió el club merengue en su página oficial.

“El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”, añadió la institución madridista.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2026

El gesto del conjunto blanco generó múltiples reacciones en redes sociales, donde aficionados destacaron el respeto mostrado entre ambos clubes en medio de una de las rivalidades más intensas del futbol mundial.

Hansi Flick sí dirigirá el Clásico entre Barcelona y Real Madrid

Pese al delicado momento personal, Hansi Flick se mantuvo junto al plantel del Barcelona en el hotel de concentración y estará en el banquillo para el partido frente al Real Madrid.

El encuentro tiene una enorme carga deportiva, ya que el conjunto blaugrana podría proclamarse campeón de LaLiga si consigue una victoria o incluso un empate ante el cuadro merengue.

La decisión del técnico alemán de permanecer con el equipo ha sido tomada como una muestra de compromiso profesional en una jornada cargada de emociones dentro y fuera de la cancha.

Barcelona y Real Madrid se juegan más que un Clásico

Además de la rivalidad deportiva, el duelo entre Barcelona y Real Madrid estará marcado por el contexto emocional que atraviesa Hansi Flick. La noticia impactó en el entorno culé pocas horas antes de uno de los partidos más importantes de la temporada.

Con el título de LaLiga en juego y un ambiente de tensión máxima, el Clásico de este domingo tendrá un significado especial para el entrenador alemán, quien vivirá una noche difícil mientras intenta conducir al Barcelona hacia el campeonato.

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