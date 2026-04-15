Murió José Santamaría, leyenda del Real Madrid y símbolo eterno del fútbol uruguayo

El mundo del fútbol internacional está de luto tras confirmarse la muerte de José Emilio Santamaría, ícono del Real Madrid y referente del fútbol uruguayo, quien falleció a los 96 años dejando un legado imborrable en la historia del deporte.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

El Real Madrid despide a una de sus máximas leyendas

El Real Madrid informó la noticia este miércoles mediante un comunicado oficial en el que expresó su profundo pesar por la pérdida de quien considera una de sus figuras más emblemáticas.

“El Real Madrid lamenta profundamente” el fallecimiento de Santamaría, al que califica de “una de las más grandes leyendas” del club y del fútbol mundial.

“José Emilio Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Club Nacional de Football (Uruguay), y defendió la camiseta de nuestro club durante nueve temporadas, hasta 1966″, señala la nota, que añade que “ganó con el Real Madrid 4 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa de España, en 337 partidos”.

Comunicado Oficial: fallecimiento de José Emilio Santamaría. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 15, 2026

Protagonista de la era dorada del Real Madrid

El histórico defensor formó parte del equipo que cambió la historia del fútbol europeo, siendo pieza clave en la conquista de las primeras Copas de Europa.

Formó parte de “aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid“, siempre según el comunicado.

Durante décadas, sus 337 partidos lo mantuvieron como el uruguayo con más apariciones en el club blanco, marca que fue superada en 2025 por Federico Valverde.

Florentino Pérez destaca su legado eterno

El presidente del club, Florentino Pérez, también dedicó palabras de reconocimiento a la figura de Santamaría.

“Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos” del club merengue.

“Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid. Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida”, según considera Pérez.

Trayectoria internacional: Uruguay y España en Mundiales

Antes de su histórica etapa en España, José Emilio Santamaría brilló con el Club Nacional de Football, donde conquistó cuatro títulos del Campeonato Uruguayo.

A nivel de selecciones, defendió tanto a Uruguay como a España, disputando dos Copas del Mundo: el Copa Mundial de la FIFA 1954 con la selección uruguaya y el Copa Mundial de la FIFA 1962 con la selección española.

Además, tuvo una destacada carrera como entrenador, incluyendo su paso como seleccionador de España en el Mundial de 1982 y su etapa de siete temporadas al frente del RCD Espanyol.

La figura de José Santamaría trasciende generaciones. Su liderazgo, calidad defensiva y mentalidad ganadora lo convirtieron en un referente del Real Madrid, del fútbol europeo y del fútbol uruguayo.

Sigue leyendo:

· Muerte de Miguel Ángel Russo pone de luto al fútbol argentino

· Diogo Jota, futbolista del Liverpool, muere en un accidente automovilístico

· Fallece el panameño “Cascarita” Tapia, “El Pelé de Centroamérica