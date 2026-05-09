Romario pide a Ancelotti convocar a Neymar al Mundial: “Él puede hacer la diferencia”

La figura de Neymar volvió a instalarse en el centro del debate futbolístico brasileño a poco más de un año del Mundial de 2026. Esta vez fue Romario, campeón del mundo con Brasil en 1994, quien defendió públicamente la presencia del delantero del Santos en la próxima Copa del Mundo y pidió que Carlo Ancelotti lo incluya en la convocatoria definitiva.

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El histórico exdelantero considera que el atacante aún tiene condiciones para aportar a la selección, pese a que no atraviesa su mejor momento físico ni futbolístico desde su regreso al fútbol brasileño. En declaraciones concedidas a la cadena Record, Romario aseguró que Neymar sigue siendo un jugador capaz de marcar diferencias en escenarios importantes.

“Neymar tiene que ir al Mundial. Él puede hacer la diferencia, es respetado y va a ayudar a Brasil”, afirmó el exjugador del Barcelona, cuya entrevista completa será emitida el domingo.

Las palabras de Romario se suman a otras voces del fútbol brasileño que respaldan la continuidad de Neymar en el proyecto mundialista, aun cuando Carlo Ancelotti ha mantenido una postura más cautelosa desde que asumió el mando de la selección hace un año.

El técnico italiano ha reiterado en distintas ocasiones que solo tomará en cuenta a futbolistas que se encuentren en plenitud física para disputar el torneo.

Romario cuestiona la continuidad de Ancelotti

Más allá del caso Neymar, el exgoleador también opinó sobre el futuro del actual seleccionador brasileño. Romario consideró prematuro que la Confederación Brasileña de Fútbol tenga previsto extender el contrato de Ancelotti antes del Mundial de 2026.

“Yo no renovaría con Ancelotti antes del Mundial. Sólo le renovaría si fuese campeón”, sostuvo el exfutbolista y actual senador brasileño.

Las declaraciones aparecen en un contexto de dudas alrededor del nivel competitivo de Brasil frente a otras selecciones candidatas al título. Romario incluso colocó a la Canarinha por detrás de varios equipos europeos y de Argentina en la pelea por la próxima Copa del Mundo.

“La selección brasileña está más o menos. Está atrás de Argentina, Francia, Portugal, España y Alemania”, señaló.

El campeón mundial de Estados Unidos 1994 también expresó reservas sobre el impacto que podría generar Neymar dentro del grupo, especialmente entre los futbolistas más jóvenes que buscan protagonismo en la selección nacional.

Romario lamentó que la presencia del atacante pueda afectar ciertas dinámicas internas relacionadas con el ego y la convivencia dentro del vestuario. “Esas vanidades tontas existen en el fútbol”, comentó.

Pese a respaldar la convocatoria del delantero del Santos, el exjugador fue menos optimista al analizar las posibilidades individuales de los futbolistas brasileños en el Mundial. Romario aseguró que actualmente ningún integrante de la selección está en condiciones de convertirse en la gran figura del torneo, ni siquiera Neymar.

“Ninguno está en condiciones de ser el mejor del Mundial, ni Neymar”, concluyó.

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