Lionel Messi le mandó grandes elogios a Lamine Yamal

Lionel Messi fue uno de los protagonistas de un comercial de Adidas. El futbolista del Inter Miami compartió proyecto con grandes leyendas como Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero y una leyenda en desarrollo como Lamine Yamal. Messi elogió a la joven estrella del FC Barcelona.

“¿Qué jugador es el que cuando ves jugar decís: ‘ese soy yo de joven’?”, esta fue la pregunta que puso a pensar a Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste siempre mostró sus cualidades con el FC Barcelona.

Lionel Messi reconoció que en la actualidad hay muy buenos jugadores de corta edad. Pero el futbolista del Inter Miami destacó a Lamine Yamal. Messi afirmó, sin titubeos, que Yamal es el mejor jugador joven que encaja como respuesta a la pregunta.

“Hay una nueva generación de futbolistas que es muy buena y que tiene muchos años por delante, pero si me tengo que quedar con uno por la edad, por lo que ha hecho hasta ahora y por el futuro que puede llegar a tener, es Lamine. No hay duda, para mí es el mejor“, dijo el exjugador del FC Barcelona.

Messi dice que Lamine Yamal es el jugador que más se parece a élpic.twitter.com/QNUzAuvAD9 — Info Blaugrana (@10InfoBlaugrana) May 8, 2026

Lamine Yamal es categoría 2007. El delantero del FC Barcelona solo tiene 18 años, pero ya es una figura indiscutible del conjunto catalán. Yamal constantemente muestra destellos de su calidad.

A su corta edad, Lamine Yamal ya ha disputado 151 partidos con la camiseta blaugrana. El futbolista español acumula 49 goles y 52 asistencias en poco más de 11,200 minutos disputados con el FC Barcelona. Hasta ahora Yamal mantiene un ritmo de jugador legendario.

Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo

A pesar de que hay nuevos intérpretes en el fútbol europeo, se extraña la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. El portugués y el argentino marcaron una huella en el fútbol español por sus temporadas de récords. Messi recuerda con nostalgia aquellos momentos contra CR7.

“Lo que sucedió fue una hermosa rivalidad deportiva. Es algo natural en el mundo del fútbol. Yo estaba en el Barcelona y él en el Real Madrid, y competíamos por todo, tanto colectiva como individualmente, así que la gente siempre nos comparaba (…) Ahora estamos en diferentes etapas de nuestras vidas, pero lo que sucedió fue una hermosa rivalidad deportiva”, recordó.

LA REACCIÓN DE CRISTIANO RONALDO LUEGO DE QUE LE GRITARAN "MESSI, MESSI, MESSI" 😳 😳 😳



📹 Vía: X / Aziz_ihere pic.twitter.com/WUKAUpFMjk — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 7, 2026

Sigue leyendo:

– Scolari explica que Cristiano Ronaldo no es un crack como Messi o Ronaldinho

– Adidas pisa fuerte con un comercial que reúne a Messi con otras leyendas del fútbol

– Chofis López tenía condiciones similares a las de Messi, según Miguel Ponce

– Armando González reconoce su admiración por Lamine Yamal, pero su corazón es “Colchonero”