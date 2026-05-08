Scolari explica que Cristiano Ronaldo no es un crack como Messi o Ronaldinho

Durante muchos años ha estado instaurado el debate entre la superioridad de Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi y viceversa. Las comparaciones siempre han recaído sobre estos dos futbolistas al ser contemporáneos. Luiz Felipe Scolari considera que ambos son muy distintos. El estratega cree que CR7 no es un crack con cualidades naturales como Messi.

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Luiz Felipe Scolari ofreció estas declaraciones en una conversación con Sergio Goycochea. El estratega brasileño destacó el talento natural de futbolistas como Messi, Maradona o Ronaldinho. Cristiano Ronaldo, a su juicio, formó su talento con disciplina. No fue algo innato.

“Cristiano no nació siendo crack como Messi o Ronaldinho. Él se fue haciendo crack. Buscó alternativas. Los casos de Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Maradona… Ellos ya saben a dónde va a ir la pelota. Pero Cristiano hoy es lo que es y va a ir a una Copa del Mundo con 40, 41 años, por su insistencia, su voluntad y dedicación”, declaró el estratega brasileño.

“CRISTIANO RONALDO NUNCA FUE UN CRACK COMO MESSI O RONALDINHO”



🇧🇷 Felipe Scolari explicó su visión sobre CR7, a quien dirigió en la selección de Portugal entre 2003 y 2008.



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Cristiano Ronaldo tuvo una gran conexión con Luiz Felipe Scolari. El estratega brasileño fue el que hizo que CR7 debutara en la selección de Portugal. Scolari dirigió cerca de 5 años al conjunto europeo y le dio la primera oportunidad a CR7 en agosto de 2003.

Bajo la dirección técnica de Luiz Felipe Scolari, Cristiano Ronaldo disputó 57 partidos. El estratega brasileño movió a CR7 a las bandas, una de las posiciones que le dio mucho éxito en su carrera. Con Scolari en la selección Ronaldo marcó 21 goles.

Thierry Henry pide no compararlos

En medio de las constantes comparaciones, Thierry Henry tiene otra visión sobre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. A pesar de que el atacante francés compartió con el argentino, Henry no pone el talento de uno por encima de otro. El exdelantero del Arsenal prefiere disfrutar de estas dos leyendas que previsiblemente estarán en el Mundial de 2026.

“Es que eso es un error. ¿Por qué la gente quiere separarlos, si puede disfrutar de todos? Por supuesto, yo jugué con Lionel, y lo prefiero por una cuestión sentimental, pero por eso nunca iré contra Cristiano. Los dos están en la luna del fútbol. Son de otro planeta. Se han hecho mejores uno al otro, como Nadal y Federer, Prost-Senna, y otros en la historia del deporte. Cris y Leo están fuera de concurso”, dijo Henry en una entrevista con Marca.

LA REACCIÓN DE CRISTIANO RONALDO LUEGO DE QUE LE GRITARAN "MESSI, MESSI, MESSI" 😳 😳 😳



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