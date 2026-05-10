Jugadores del Barcelona dedican título a Hansi Flick por muerte de su padre: “Nunca olvidaré esto”

El FC Barcelona conquistó este domingo el título de LaLiga tras imponerse 2-0 al Real Madrid en un clásico que terminó cargado de emoción dentro y fuera del campo. La victoria dejó al equipo azulgrana como campeón con tres jornadas todavía por disputarse, pero el festejo quedó marcado por una noticia personal que golpeó al entrenador Hansi Flick horas antes del encuentro: la muerte de su padre durante la madrugada.

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El técnico alemán reconoció tras el partido que vivió una jornada especialmente difícil y confesó que el campeonato tendrá un significado imborrable en su vida.

A moment of silence was held for Hansi Flick's father who passed away today 🙏 pic.twitter.com/jefMBwrp63 — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2026

“Nunca olvidaré esto. Fue un día duro para mí, por perder a mi padre. Mi equipo es fantástico, les amo, es como una familia. Dieron todo hoy y estoy muy orgulloso de ellos y de los aficionados. Ganar en este estadio y contra el Real Madrid es muy especial”, declaró en conversación con Movistar+.

El Barcelona resolvió el encuentro rápidamente gracias a dos goles anotados en los minutos 9 y 18. Flick destacó que el equipo aprovechó sus oportunidades en el momento preciso y valoró el nivel del rival pese al resultado.

Hansi Flick has won the league in 𝙀𝙑𝙀𝙍𝙔 season as a coach at the highest level 🤯



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“No fue fácil. Todo el mundo creía que podíamos ganar hoy, pero el Real Madrid es un equipo fantástico. Metimos los goles en el momento exacto”, analizó el entrenador alemán después de asegurar el campeonato doméstico.

El vestuario azulgrana arropa a Flick

Uno de los mensajes más emotivos llegó desde el propio plantel. El mediocampista Pedri reveló que los jugadores querían dedicarle el título a su entrenador tras conocer el fallecimiento de su padre.

“Me gustaría estar manteándole ahí. Lo queríamos hacer por él, por la pérdida que ha tenido hoy y por todo lo que nos ha dado. Va dedicado al cielo para el padre de Flick. Todo va a por él“, afirmó el futbolista.

Pedri también celebró la manera en que el conjunto blaugrana logró el campeonato, especialmente por haberlo sellado frente al máximo rival.

MARCUS RASHFORD OH MY WORD WHAT A FREE KICK GOAL!



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“Queda para la historia. Lo hemos hecho en un gran partido, dominando. Han tenido pocas ocasiones y muy contento con otro título de Liga. No se había hecho casi en la historia, Muy bonito, ahora a celebrar con la familia, la afición y los amigos. Esto no se consigue todos los días”, agregó.

Más allá del resultado del clásico, las estadísticas reflejan la superioridad del Barcelona durante la temporada. El equipo de Flick acumuló 91 puntos en 35 jornadas, por encima de los 77 del Real Madrid. Además, ganó todos sus partidos como local y lideró varios apartados ofensivos y defensivos.

DANI OLMO WITH AN UNREAL LAY OFF TO FERRAN TORRES TO MAKE IT 2-0!!



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Según datos de Whoscored.com, el Barcelona fue el equipo con más goles anotados en jugada, con 58, y también el que más tantos convirtió a balón parado, con 14. El conjunto catalán registró igualmente el mayor promedio de disparos por encuentro y el porcentaje de posesión más alto de la competición.

En defensa, el campeón también encabezó registros importantes. Fue el club al que menos dispararon sus rivales y uno de los que más veces mantuvo la portería imbatida durante el torneo.

La temporada del Barcelona quedó definida por ese equilibrio entre eficacia ofensiva y solidez defensiva, aunque el cierre del campeonato terminó adquiriendo un componente emocional inesperado por la situación personal atravesada por su entrenador.

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