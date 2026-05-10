Barcelona es bicampeón de LaLiga tras vencer al Real Madrid en un Clásico que sentenció la temporada

El Barcelona se proclamó campeón de LaLiga este domingo después de imponerse 2-0 al Real Madrid en un Clásico que dejó al conjunto azulgrana celebrando su segundo campeonato consecutivo y confirmó una temporada sin títulos para el equipo merengue.

El cuadro dirigido por Hansi Flick aprovechó el apoyo total del Spotify Camp Nou y resolvió el partido desde los primeros minutos con goles de Marcus Rashford y Ferran Torres, en una noche marcada también por el complicado momento personal del técnico alemán tras el fallecimiento de su padre.

Con este resultado, el Barcelona alcanzó su título número 29 de liga y cerró matemáticamente la pelea por el campeonato a falta de tres jornadas.

CHAMPIONS 🏆

It's not just a league title.

It's history. 💙❤️ pic.twitter.com/eJG1BUAsWW — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Rashford y Ferran Torres encaminaron el título del Barcelona

El dominio del Barcelona fue evidente desde el inicio frente a un Real Madrid afectado por múltiples ausencias y con problemas para competir en intensidad y funcionamiento colectivo.

Apenas al minuto nueve, Marcus Rashford, quien ocupó el lugar del lesionado Lamine Yamal, abrió el marcador con un espectacular tiro libre desde la frontal del área que dejó sin opciones a Thibaut Courtois.

¡RASHFORD Y EL GOLAZO DE TIRO LIBRE! ☄️ pic.twitter.com/GBSuUGJldX — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 10, 2026

El segundo golpe llegó apenas diez minutos después. La jugada comenzó con una acción de Fermín López, continuó con una asistencia de Dani Olmo y terminó con un remate contundente de Ferran Torres dentro del área.

El 2-0 desató la euforia en el Spotify Camp Nou y dejó al conjunto azulgrana con el control absoluto del encuentro y del campeonato.

¡FERRÁN Y LLEGÓ EL SEGUNDO! 🦈 pic.twitter.com/O67VZn6zig — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 10, 2026

Real Madrid reaccionó tarde y cerrará la temporada sin títulos

Aunque el Real Madrid intentó responder con algunas transiciones rápidas, el equipo de Carlo Ancelotti mostró demasiadas dificultades para generar peligro constante.

Gonzalo García tuvo una de las ocasiones más claras tras un balón largo de Asencio, pero definió fuera en el mano a mano frente a Joan García. Más tarde, Eric García evitó una llegada peligrosa de Vinicius Junior al cortar un pase de Jude Bellingham.

En la segunda mitad, el conjunto blanco logró marcar por medio de Jude Bellingham, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.

Sin Kylian Mbappé ni Federico Valverde sobre el terreno de juego y con un Vinicius desconectado, la ofensiva madridista perdió peso conforme avanzó el encuentro.

Hansi Flick conquista su primera Liga en un Clásico

El campeonato también significó una noche especial para Hansi Flick, quien consiguió su segunda LaLiga consecutiva al frente del Barcelona y la primera asegurada directamente ante el Real Madrid.

El técnico alemán decidió dirigir al equipo pese al reciente fallecimiento de su padre, situación que generó muestras de apoyo tanto dentro como fuera del club.

Mientras el Camp Nou coreaba “¡Campeones, campeones!”, los futbolistas azulgranas comenzaron la celebración sobre el césped tras el silbatazo final de Hernández Hernández.

We love you sooooo much, Hansi! ❤️ pic.twitter.com/gQQPnBXFKW — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Por su parte, los jugadores del Real Madrid felicitaron deportivamente al rival antes de retirarse al vestuario con resignación tras una campaña que terminará sin trofeos.

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