El Barcelona quedó a un ‘pinchazo’ del Real Madrid de ganar LaLiga

El desenlace de LaLiga quedó condicionado a lo que ocurra fuera de Pamplona. Barcelona hizo su parte al imponerse 1-2 a Osasuna y dejó en manos del Real Madrid la posibilidad de extender la pelea por el título. Una victoria blanca ante Espanyol evitaría la consagración inmediata del líder; cualquier otro resultado abriría la puerta al festejo azulgrana este mismo domingo.

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El conjunto catalán resolvió un duelo exigente en los minutos finales, con intervenciones decisivas de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Ambos marcaron en el tramo definitivo de un encuentro que, pese al control visitante durante varios pasajes, se mantuvo abierto hasta el cierre por el descuento de Raúl García de Haro.

Rashford with the assist to Lewandowski to finally break the deadlock late 🎯 pic.twitter.com/2Rnwsq6705 — ESPN FC (@ESPNFC) May 2, 2026

Osasuna no se limitó a resistir. Tras un inicio con protagonismo del Barça, el equipo local ajustó líneas y encontró caminos hacia el arco rival. Ante Budimir rozó el gol al estrellar un intento en el poste y luego exigió a Joan García, que respondió con firmeza para sostener el cero en ese momento del partido.

El cierre de la primera mitad dejó sensaciones equilibradas. Barcelona manejaba la posesión, pero el cuadro navarro mostraba argumentos para competirle al líder.

Un cierre abierto y escenarios de definición

La segunda parte elevó la intensidad. Dani Olmo estuvo cerca de abrir el marcador, aunque una intervención defensiva de Catena evitó el tanto en el área pequeña. Más tarde, Rubén García probó con un remate potente que volvió a encontrar respuesta en Joan García.

La insistencia azulgrana encontró premio cuando un centro preciso de Rashford terminó en la cabeza de Lewandowski. El delantero ganó en el área y firmó el 0-1. Poco después, Ferran Torres amplió la ventaja en el minuto 86, lo que parecía sentenciar el encuentro.

FERRAN TORRES SEALS IT AND THE LALIGA TROPHY WILL SOON BE HEADING TO BARCELONA 🔥 pic.twitter.com/zZJVLRDaGC — ESPN FC (@ESPNFC) May 2, 2026

No fue así. Osasuna reaccionó de inmediato y, con un cabezazo de Raúl García de Haro tras un envío tenso de Bretones, colocó el 1-2 que reactivó la incertidumbre en los instantes finales. Barcelona resistió ese empuje y aseguró tres puntos que lo dejan a un paso del título.

Barcelona will be crowned champions if Real Madrid doesn't win on Sunday. If not, they'll be able to in ElClásico next weekend 🏆 👀 pic.twitter.com/SiGdbrCJCz — ESPN FC (@ESPNFC) May 2, 2026

La tabla refleja una diferencia amplia: 14 puntos con un partido más para el líder. El calendario inmediato añade tensión al cierre. Si el Real Madrid vence a Espanyol, el campeonato podría definirse en el clásico de la próxima jornada. En ese escenario, con 12 puntos aún en disputa, al Barcelona le bastaría un triunfo o empate para coronarse en casa.

El tramo final también incluye compromisos ante Alavés, Betis y Valencia para el conjunto azulgrana. Real Madrid, por su parte, deberá enfrentar a Barcelona, Real Oviedo, Sevilla y Bilbao tras su visita a Espanyol.

El margen existe, pero la definición sigue abierta a distintos desenlaces.

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