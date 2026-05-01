La selección de México prende sus alarmas con lesión de César Montes

El duelo entre mexicanos que se esperaba en el partido del Lokomotiv contra Dinamo de Moscú con César Montes y Luis Chávez solo duró 22 minutos después de que el exzaguero de los Rayados de Monterrey salió lesionado por un fuerte golpe que ha encendido las alarmas en la selección de México.

Lokomotiv y Dinamo se vieron las caras en el duelo correspondiente a la jornada 28 de la Liga Premier Rusa, en donde el Lokomotiv, con 50 puntos, trata de dar alcance al Zenit, con 59, que se encuentra en segunda posición, mientras que el Dinamo trata de alcanzar zona de copas europeas con 20 puntos menos y que obviamente le daba un gran interés a este compromiso.

¡CÉSAR MONTES PREOCUPA AL TRI! 🚨



A 41 días de que arranque el Mundial 2026, el defensor mexicano salió lesionado del partido entre Lokomotiv y Dinamo Moscú.



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César Montes apareció en la alineación del Lokomotiv y Luis Chávez por la del Dinamo, pero al final este duelo entre mexicanos apenas fue un aperitivo en el momento en que Chávez se encuentra tratando de tomar ritmo en busca de un lugar en la lista mundialista con su condición de volante con perfil zurdo.

El defensa central mexicano tuvo que abandonar la cancha cuando apenas corría el minuto 22 debido a molestias que lo obligaron a no continuar en el partido que aún mantenía el empate a ceros inicial; fue sustituido por el francés Gerzino Nyamsi.

La salida de Montes coincidió con el gol del defensa uruguayo del Dinamo Nicolás Marichal, en una clara muestra de la desestabilización que sufrieron los de Lokomotiv en donde terminaron empatados a un gol para que se mantenga el Lokomotiv entre los tres primeros lugares del fútbol ruso.

Hasta el momento no se ha especificado la gravedad de la lesión de César Montes, pero el golpe que recibió lo dejó tendido en el campo, obligando su salida y sin que pudiera regresar a la actividad, por lo cual se han encendido las alarmas en la selección de México, pues aunque se haya llevado a cabo su cambio por precaución, en estos momentos se desconoce la gravedad de la lesión y si podrá tener el tiempo de recuperación para ser tomado en cuenta para el Mundial.

A principios del mes de marzo, Montes presentó también una lesión muscular cuando su equipo enfrentaba al Akhmat Gronzy en la jornada 20, que lo alejó de las canchas por varios días; fue el 22 de marzo cuando regresó a jugar con el Lokomotiv de Moscú.

🚨 Malas noticias a pocas semanas del Mundial



César Montes salió por una molestia al minuto 22 del Derbi de Moscú entre Lokomotiv y Dynamo



Hasta el momento se desconocen detalles sobre la posible lesión #cesarmontes #seleccionmexicana #futbol #lokomotiv pic.twitter.com/uTs0whaZ8H — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) May 1, 2026

Durante la temporada 25/26, Montes ha disputado en total 26 partidos de 28 posibles, todos de titular, en donde ha anotado cuatro goles y ha puesto una asistencia, convirtiéndose en un bastión de la defensa del conjunto ruso.

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