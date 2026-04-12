César Montes anota con el Lokomotiv y evita la caída de su equipo

El defensa mexicano César Montes continúa brillando en Europa y firmó otra actuación determinante con el Lokomotiv de Moscú, al marcar el gol que evitó la derrota de su equipo en el empate ante el Dynamo Majachkalá. El zaguero azteca vive uno de sus mejores momentos en el extranjero y ya suma tres partidos consecutivos anotando en la Liga Premier de Rusia.

César Montes, en estado de gracia con el Lokomotiv de Moscú

El nivel de César Montes sigue en ascenso y se ha convertido en una pieza clave del Lokomotiv de Moscú. Su capacidad ofensiva ha sorprendido en las últimas jornadas, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos más destacados fuera del país.

El exjugador de Rayados no solo aporta seguridad en defensa, sino que también ha sido decisivo en el ataque, algo que quedó demostrado una vez más en este encuentro.

Gol agónico que rescata un punto vital

Cuando parecía que el Lokomotiv se quedaba sin recompensa, apareció César Montes en los minutos finales para cambiar la historia del partido. A tan solo tres minutos del final, el equipo se volcó al frente en busca del empate.

La jugada se gestó con un trazo largo del brasileño Lucas Fasson, que fue prolongado por Nikolay Komlichenko. En ese momento, el mexicano se anticipó a la defensa rival y definió con precisión para enviar el balón al fondo de la red.

El gol significó mucho más que una anotación, ya que permitió al equipo sumar un punto valioso en la competencia.

🚨🇷🇺 GOL DE CESAR MONTES EN RUSIA CON EL LOKOMOTIV MOSCU! 🤯



TERCER PARTIDO CONSECUTIVO ANOTANDO. pic.twitter.com/K6gSTHparp — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 12, 2026

El impacto de Montes en la tabla de la Liga Premier de Rusia

Gracias a este resultado, el Lokomotiv de Moscú alcanzó las 45 unidades y se mantiene en la pelea en la parte alta de la Liga Premier de Rusia, ubicándose en la tercera posición.

La aportación de César Montes ha sido fundamental para que el equipo siga compitiendo al más alto nivel, demostrando regularidad tanto en defensa como en ataque.

Con tres partidos consecutivos marcando, César Montes atraviesa un momento excepcional que lo posiciona como uno de los futbolistas mexicanos más en forma en el futbol europeo.

🤯🇷🇺 EL GOLAZO DE CESAR MONTES EN SU REGRESO CON EL LOKOMOTIV MOSCÚ!



PRIMER GOL DE LA TEMPORADA. 🔥



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🚨🇲🇽 GOAL BY CÉSAR MONTES FOR LOKOMOTIV MOSCOW



SECOND CONSECUTIVE GOAL FOR THE MEXICAN CENTER-BACK IN RUSSIA ⚽️🇷🇺

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