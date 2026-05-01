Jared Borgetti respalda la calidad del futbolista mexicano en El Tri

Antes del inicio del Mundial de 2026 sigue un extenso debate sobre los naturalizados en El Tri. Grandes personalidades del fútbol mexicano han cuestionado la convocatoria de futbolistas naturalizados para la selección mexicana. Jared Borgetti se suma a la lista de detractores.

“En el país hay calidad y elementos para jugar”, dijo Borgetti en unas declaraciones expuestas por Heraldo Deportes. Esta es la primera gran premisa del exdelantero del Santos Laguna.

Javier Aguirre asegura que le gustó el funcionamiento de Álvaro Fidalgo en su primer partido con la Selección Mexicana.



"Tuvo personalidad para querer la pelota. Se integró rápidamente". pic.twitter.com/SmYLQI9yrU — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 29, 2026

En la actualidad hay tres futbolistas de esas características que podrían estar en la lista final de Javier Aguirre. El mediocampista Álvaro Fidalgo y los delanteros Germán Berterame y Julián Quiñones luchan por un puesto. Jared Borgetti no niega la posibilidad de que estas piezas puedan aportarle soluciones a la selección mexicana. Pero cree que el ataque está cubierto con Armando González.

“De que puede sumar claro, pero en estos momentos ninguno es mejor que Armando ‘Hormiga’ González, por lo que es importante pensar también en la juventud”, dijo el exjugador del Santos Laguna y la selección mexicana.

El caso de Julián Quiñones

A pesar de que Jared Borgetti destaca la labor de Armando González en la Liga MX, Julián Quiñones tiene un rendimiento estelar en Arabia Saudita que no puede pasar desapercibido. El exdelantero del América es el líder de goleo de la Saudí Pro League por encima de leyendas como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

En esta temporada Julián Quiñones ha marcado 32 goles y ha concedido 2 asistencias en 31 partidos (en duelos por la Saudí Pro League, King’s Cup y Saudí Super Cup). El exdelantero del Club Atlas ha marcado 3 tripletes y 4 dobletes en la temporada. El rendimiento goleador de Quiñones no puede pasar por debajo de la mesa antes del Mundial.

🔥🇸🇦 DOBLETE DE JULIÁN QUIÑONES Y YA LLEGÓ A 67 G+A EN 64 PARTIDOS DESDE SU LLEGADA A ARABIA SAUDÍ CON AL QADSIAH!



LÍDER DE GOLEO de la liga árabe y SEGUNDO máximo goleador de todo el mundo en 2026. 🤯 pic.twitter.com/iTcxN9H9GU — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 29, 2026

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