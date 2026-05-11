El Real Oviedo desciende a la segunda división de España

El Real Oviedo perdió este lunes la categoría y jugará la próxima temporada en la Segunda División del fútbol español. El descenso quedó sellado tras el empate 1-1 entre Girona y Rayo Vallecano, resultado que dejó sin opciones matemáticas al conjunto asturiano, apenas once meses después de haber regresado a la máxima categoría.

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El gol de Cristhian Stuani en los minutos finales del encuentro disputado por Girona no cambió el destino del club carbayón, cuya campaña estuvo marcada por problemas deportivos y una creciente tensión institucional.

La temporada comenzó con ilusión en Asturias luego del ascenso conseguido por Veljko Paunovic, técnico que había devuelto al equipo a Primera División tras 24 años fuera de la élite. Sin embargo, el proyecto sufrió un giro temprano cuando la directiva decidió destituirlo en octubre, después de solo ocho jornadas.

En ese momento, el equipo todavía no ocupaba puestos de descenso. El balance era de dos victorias y seis derrotas. La salida del entrenador generó fuertes críticas entre sectores de la afición, especialmente por el contexto en el que se tomó la decisión.

La controversia aumentó cuando el club anunció el regreso de Luis Carrión, entrenador que había dejado buenas sensaciones en la campaña 2023/2024, aunque su salida previa rumbo a Las Palmas había deteriorado parte de su relación con la hinchada.

Una temporada marcada por cambios y protestas

La etapa de Carrión terminó agravando la situación deportiva del Oviedo. El entrenador debutó con derrota ante el Espanyol en la jornada 9 y desde entonces el equipo no volvió a abandonar la zona de descenso.

Durante su gestión, el conjunto azul acumuló cuatro empates y cinco derrotas sin conseguir una sola victoria. Dos meses después de asumir el cargo, la directiva decidió cesarlo.

Posteriormente llegó Guillermo Almada, incorporado tras el pago realizado al Valladolid cuando el conjunto pucelano marchaba décimo en Segunda División. Con el técnico uruguayo, el equipo mostró una mejora competitiva y logró elevar su rendimiento futbolístico, aunque los resultados siguieron siendo insuficientes.

El Real Oviedo apenas consiguió cuatro triunfos más bajo el mando de Almada: tres en el estadio Carlos Tartiere y uno en Balaídos. Esa reacción no alcanzó para revertir una campaña que terminó consumando el descenso.

Fuera del terreno de juego, la relación entre la afición y el Grupo Pachuca también atravesó momentos delicados. El conglomerado mexicano encabezado por Jesús Martínez recibió críticas constantes por parte de seguidores que cuestionaron la gestión institucional durante gran parte del campeonato.

La molestia se hizo visible tanto en los partidos como en diferentes manifestaciones alrededor del club. El descontento contrastó con el respaldo que la afición había mostrado meses antes, cuando el equipo registró cifras récord de abonados en el Principado de Asturias.

El presidente Martín Peláez ya adelantó que habrá modificaciones estructurales dentro de la institución. En las próximas semanas se esperan movimientos tanto en el área administrativa como en la dirección deportiva.

Otra de las incógnitas abiertas tras el descenso es el futuro de Guillermo Almada, cuya continuidad para la próxima campaña en Segunda División todavía no ha sido definida por la dirigencia.

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