La selección mexicana cierra con intensidad y dudas la segunda semana de preparación para el Mundial 2026

La selección de México continúa afinando detalles rumbo al arranque de la Copa del Mundo 2026, donde debutará el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Bajo las órdenes de Javier Aguirre, el combinado nacional finalizó este sábado su segunda semana de preparación con entrenamientos de alta exigencia y enfoque total en el objetivo mundialista.

“Terminamos la segunda semana de trabajo con la misma intensidad y objetivo. Todos juntos para lograrlo del el primer hasta el último día. El lunes continuaremos con nuestra preparación”, informó el equipo mexicano a través de sus redes sociales.

Javier Aguirre sigue de cerca la competencia en la portería

Uno de los focos principales en el campamento de la Selección Mexicana está en la lucha por la titularidad en la portería. Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo compiten por ganarse la confianza de Javier Aguirre de cara al debut mundialista.

El estratega mexicano ha puesto especial atención en los entrenamientos de los guardametas, observando de cerca cada sesión. Aunque Raúl Rangel aparece como el principal candidato para ocupar el arco, la llegada de Guillermo Ochoa ha generado una fuerte expectativa entre aficionados y medios.

El experimentado arquero de 40 años busca disputar su sexto Mundial y dejó claro desde su incorporación que peleará por la titularidad hasta el último momento.

Guillermo Ochoa asume rol de líder en el vestidor

Durante algunos momentos de la práctica, se observó a Guillermo Ochoa conversando constantemente con Gilberto Mora, joven promesa mexicana de apenas 17 años que apunta a formar parte de la lista definitiva de 26 jugadores.

La presencia de Ochoa no solo aporta experiencia dentro del terreno de juego, sino también liderazgo en un grupo que mezcla juventud y jugadores consolidados.

Gilberto Mora se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la concentración y todo apunta a que será una de las apuestas de Javier Aguirre para la justa mundialista.

Alexis Vega lidera el ataque mientras esperan a Santiago Giménez y Raúl Jiménez

En la ofensiva, las miradas están puestas sobre Alexis Vega y Armando González, quienes trabajan intensamente mientras se incorporan los futbolistas que militan en el extranjero.

La Selección Mexicana aún espera el arribo de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, provenientes del fútbol europeo, así como de Julián Quiñones, quien juega en Arabia Saudita, y Germán Berterame, actualmente en la MLS.

El cuerpo técnico busca que el grupo llegue completamente compenetrado al inicio del torneo, especialmente considerando la presión que implica disputar el partido inaugural en casa.

México enfrentará a Ghana antes del Mundial

Como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo, la Selección Mexicana disputará un partido amistoso ante Ghana el próximo 22 de mayo.

El encuentro servirá para que Javier Aguirre continúe definiendo su once ideal y observe el rendimiento de varios futbolistas que aún buscan asegurar su lugar en la convocatoria final.

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