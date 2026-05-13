El “Vasco” Aguirre con algunos “ases bajo la manga” para la lista mundialista de México

Javier “Vasco” Aguirre, técnico de la selección de México, podría tener todavía algunos “ases bajo la manga” para armar la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026, después de que incluyó a algunos jugadores como Jordan Carrillo, Marcel Ruiz, César Huerta, Julián Araujo, Jorge Ruvalcaba, Efraín Álvarez y Ricky Ledezma en una prelista de 55 jugadores que entregaron a la FIFA.

Pero esta opción luce muy complicada porque varios jugadores ya concluyeron su participación con sus respectivos equipos y el resto podría salir de las cuatro escuadras que todavía se encuentran en competencia en busca del título del torneo Clausura 2026.

El técnico nacional también dejó fuera definitivamente a Rodrigo Huescas del Copenhague, que no pudo recuperarse de una grave lesión de una rodilla y a Hirving “Chucky” Lozano, que renunció a la opción de ser convocado al negarse a llegar a un acuerdo con San Diego FC para resolver su situación contractual después de que no entró en planes para el técnico y exigió el pago completo del acuerdo de cuatro años con el equipo de la Major League Soccer.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

En esta larga lista también figuran los porteros Alex Padilla del Athletic Club, Carlos Moreno del Pachuca, y Antonio Rodríguez de Xolos, como también Diego Lainez de los Tigres, Isaías Violante y Erick “Chiquito” Sánchez del América, Elías Montiel y Alexei Domínguez del Pachuca.

También están incluidos Jeremy Márquez del Cruz Azul, Ramón Juárez del América, Jesús Angulo de Tigres, dentro de una lista donde Aguirre abre el compás de opciones para armar la lista de 26 jugadores.

La prelista de 55 jugadores



Estos jugadores podrían ser tomados en cuenta hasta el 1 de junio, cuando se dé a conocer la lista oficial de México; mientras tanto, la relación de 55 jugadores está integrada por:

Porteros: Alex Padilla, Antonio Rodríguez, Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Guillermo Ochoa, Raúl Rangel.

Defensas: Bryan González, César Montes, Edson Álvarez, Eduardo Águila, Everardo López, Israel Reyes, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Jesús Gómez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Luis Rey, Mateo Chávez, Ramón Juárez, Richard Ledezma, Víctor Guzmán.

Medios: Alexei Domínguez, Alexis Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Denzell García, Diego Lainez, Efraín Álvarez, Elías Montiel, Erick Sánchez, Erik Lira, Gilberto Mora, Isaías Violante, Jeremy Márquez, Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba, Kevin Castañeda, Luis Chávez, Luis Romo, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Jesús Angulo.

¡MÉXICO YA TIENE SU PRE LISTA DE 55 JUGADORES!



La Selección Nacional dio a conocer la pre lista 55 futbolistas para la Copa del Mundo del 2026 requerida por la FIFA.



Destacan la inclusión de Richard Ledezma, Marcel Ruiz, Diego Lainez, Álex Padilla, Elías Montiel y Luis Chávez.… pic.twitter.com/z1LwMLNyAV — Andre Marín (@andremarinpuig) May 12, 2026

Delanteros: Alexis Vega, Armando González, César Huerta, Germán Berterame, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Santiago Giménez.

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