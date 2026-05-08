Gilberto Mora tiene seguimiento especial de la prensa de Corea del Sur

Gilberto Mora tuvo un viernes muy ajetreado y mientras reafirmaba sus convicciones a la prensa mexicana de jamás bajar los brazos cuando estuvo lesionado para no perderse la opción de jugar el Mundial, también atendió a la prensa surcoreana que le realiza un seguimiento especial por su similitud de estilo futbolístico.

El periodismo surcoreano acudió al CAR para hacerle varias preguntas y sobre todo enfocadas a su próximo duelo contra el jugador del Paris Saint Germain Kang In Lee, inclusive adelantándose a lo que podría pasar cuando los dos estén en la cancha del estadio Guadalajara el próximo jueves 18 de junio en el segundo duelo mundialista de ambas selecciones.

@tudn_usa MORITA CON FANS EN TODO EL MUNDO 🔥 Desde Corea vinieron a ver a Gil Mora de cara al Mundial. tiktokdeportes xolos Mundial2026 GilMora ♬ original sound – TUDN USA – TUDN USA

Mora respondió que conoce a Lee y que es un gran jugador, por lo cual espera que en el duelo mundialista los dos luchen por los objetivos de sus respectivas selecciones, dejando abierta la opción de saber quién tendrá más peso específico, sobre todo porque el surcoreano ya tiene experiencia en Europa y Mora apenas se está forjando los méritos para poder jugar en las exigentes ligas del Viejo Continente.

Para Gilberto fue una sorpresa saber que en Corea del Sur es muy conocido y que los aficionados al fútbol conocen su estilo, pero al mismo tiempo reconoció que esos argumentos lo comprometen a dar lo mejor de su estilo en cada partido y sobre todo en estos momentos de ganarse un sitio en la lista mundialista.

Morita nunca vio lejos el Mundial

Para el joven jugador de los Xolos, Gilberto Mora, el Mundial 2026 nunca fue un sueño imposible, por más obstáculos que enfrentó en las casi nueve semanas que estuvo fuera de circulación y donde consultó un sinfín de diagnósticos médicos para saber si se operaba o no.

“Va a ser un partido muy lindo”. 🇲🇽⚽🇰🇷



Gilberto Mora habló sobre el duelo ante Corea del Sur en el Mundial y reconoció la calidad de Lee Jae-sung.



“Vamos a darlo todo para poder ganar. La verdad es que es un jugador muy bueno, creo que es un grandísimo jugador de Corea”. 🔥 pic.twitter.com/Nuo9oZl7li — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 8, 2026

Mora terminó por rehabilitarse y estar listo para el trabajo de la minipretemporada que se realiza en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en donde el joven mediocampista nacido en Chiapas reconoció que jamás vio lejos el Mundial.

“Sí, al principio sí triste, cuando se dio la lesión, siempre confié en mí, en Dios, los tiempos de él son perfectos, trabajé para estar en selección, nunca lo vi lejos, siempre motivado para estar en el Mundial”, precisó Mora, una de las promesas firmes del Tricolor.

Pero después de esas horas tristes, todo indica que el horizonte está despejado y que solo se enfocará en buscar un sitio en la lista mundialista: “Fui a Estados Unidos, estuve unas semanas allá, regresé a Tijuana con el staff de allá, para ayudarme a estar de vuelta, trabajando; eso me ayudó muchísimo”.

“Creo que el apoyo de Xolos como de la Selección fue bastante; había opción de operarme, pero siempre fue la opción de no operarme, dejar que el tiempo pasara, recuperarme. Gracias a Dios estoy aquí”, concluyó Gilberto Mora.

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