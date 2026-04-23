Gilberto Mora, de la oscuridad a la luz, en un mismo penalti en el 3-1 de Tijuana a Pachuca

Gilberto Mora sigue tomando ritmo rumbo a una eventual convocatoria en la selección de México para el Mundial 2026 al convertirse, junto al hijo del técnico de Xolos, “Loco” Abreu, en los protagonistas de una victoria 3-1 sobre Pachuca que parece agónica para el pase a la liguilla del cuadro fronterizo.

Mora estuvo inactivo más de tres meses debido a un problema de pubalgia y en su tercer partido de reaparición fue sombra y luz en la misma jugada del penalti que abrió el marcador al minuto 33 cuando cobró la falta desde el manchón de los 12 pasos hacia el costado izquierdo donde el portero Carlos Moreno se lo adivinó, pero en el rechace, el jovencito de la escuadra fronteriza venció al arquero de los Tuzos con un remate espectacular de media tijera que se metió en el ángulo.

Gilberto, a quien muchos medios en México consideran la nueva joya del balompié azteca y una de las esperanzas de hacer historia en el ya cercano Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo 11 de junio, mostró mucha personalidad para sobreponerse a la falla del penal y anotar en la misma jugada.

Este gol ayudó a limpiar el camino a la victoria 3-1 con goles de Diego Abreu y de Josef Martínez, que le permitieron mantener a raya a los Tuzos, por quienes, en la última jugada, Víctor Guzmán hizo el del honor y dejó las cosas para que los fronterizos se jueguen su última carta la próxima semana contra Chivas de visitante para tratar de sacar de la liguilla ya sea al América, Atlas o Tigres, de acuerdo a la combinación de resultados, siempre y cuando puedan doblegar al líder general.

¡Qué golazo del 'Loquito' Abreu! El atacante se quita a dos y define de forma magistral para el 2-0#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/luAzgX6Sh4 — TUDN USA (@TUDNUSA) April 23, 2026

Xolos, como siempre pasa, aprovechó a la perfección la cancha del estadio Caliente, que se le indigestan a muchos equipos por el bote más vivo del balón y que su anfitrión tiene dominada como niño al catecismo y donde los dirigidos por el “Loco” Abreu buscarán expiar sus penas con una victoria de último momento.

Pachuca no era un hueso fácil de roer, pero de pronto los siete cambios que hizo en su alineación no les permitieron demostrar por qué son actualmente el tercer lugar de la tabla con nueve victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas, que le han permitido reverdecer lauros.

¡Los Xolos 'ladran' por tercera ocasión! Josef Martínez, de penal#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/TjMDuX51ER — TUDN USA (@TUDNUSA) April 23, 2026

Tijuana empezó dominando y por medio de Ignacio Rivero, que quizá hoy fue el hombre más feliz de México por el cese de Nicolás Larcamón en Cruz Azul, después de que este estratega lo exilió de la Máquina por no congeniar dentro del vestidor, pero que ha tomado su segundo aire con los Xolos y en donde es un elemento importante para cualquier equipo.

¡Pachuca consigue el de la honra! Víctor Guzmán firma el 3-1#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/tgv4eL7Yet — TUDN USA (@TUDNUSA) April 23, 2026

Después, Xolos dominó y con el gol de Diego Abreu la confianza fue más grande hasta que, casi al final del juego, anotó Josef Martínez el 3-0 por la vía del penal y que provocó que esta diferencia en el marcador pusiera a los Xolos a cancherear el resultado hasta que llegó el minuto 96, en donde Víctor Guzmán, en una serie de rechaces, pusiera el 3-1 definitivo.

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