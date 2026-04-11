México recibe noticia clave para el Mundial: Gil Mora por fin reapareció con Xolos

Cuando parecía que este día no llegaría antes del Mundial 2026, finalmente en la selección de México hubo razones para sonreír con la reaparición del talentoso mediocampista Gilberto Mora con los Xolos Tijuana en el minuto 62 de la victoria de visitante 1-2 sobre FC Juárez que los alienta para la liguilla.

Una noticia sin dudas muy favorable para el Tricolor y para el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, que hizo todo lo posible para que el jovencito de la escuadra fronteriza de la costa oeste de México pudiera estar de nuevo en acción

Bienvenido de regreso, muchacho. ❤️🖤👏



Gil Mora de nuevo estará mostrando su clase en nuestras canchas tras la lesión. 🪄



Éxito, Morita.#LaLigaDeLaAfición | #JUATIJ pic.twitter.com/ZZMnPKJJT5 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 11, 2026

Finalmente, como reza el popular adagio «no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague», Mora volvió a estar en actividad al ingresar en el minuto 62 del duelo de la fecha 14 del torneo Clausura 2026, dejando atrás una ausencia de once encuentros, donde no pudo participar en 990 minutos en los once encuentros que se perdió a lo largo del campeonato por el diagnóstico de la latosa pubalgia que amenazó su participación en el próximo Mundial.

Mora no veía acción desde el pasado mes de enero, cuando en la fecha tres jugó sus últimos 45 minutos en el empate 1-1 con Atlético de San Luis, que lo hizo perder la posibilidad de jugar los partidos de la selección de México contra Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica, que empezaron a generar los peores augurios por la lenta recuperación que estaba mostrando.

¡Cómo la armaron los @Xolos! 😤



Gran jugada colectiva culminada por Castañeda para abrir el marcador. ❤️🖤



Aquí les dejo el primero del Xolaje. 📹#LaLigaDeLaAfición✨ | #J14 | #JUATIJ pic.twitter.com/anKToP6TGg — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 11, 2026

Fueron momentos de mucha adrenalina, pues en el entorno de los Xolos siempre hubo confianza en que las opiniones médicas darían con la clave para encontrar su alivio sin que fuera sometido a algún procedimiento quirúrgico, y la fecha llegó este viernes 10 de abril para que a partir de ahora Mora busque tomar ritmo y ser un jugador útil en la selección de México y no solo un relleno.

Con respecto al partido, fue un clásico duelo de viernes, en donde Xolos Tijuana, sin meter el acelerador, superó a un FC Juárez con poco atrevimiento, lo que provocó que el juego empezara a inclinarse en su contra con la expulsión del español Ramón Rodríguez, que los puso con la espalda contra las cuerdas.

Estos factores le permitieron a los visitantes anotar el 1-0 en el minuto 42, cuando Kevin Castañeda, tras un pase de cabeza que Aldahir Pérez dejó pasar, le pegó de primera en el área para anidar el balón en las redes.

Después, la escuadra canina anotó el 2-0 a los 51 minutos por conducto de Ramiro Arciga y con ello el juego fue la cacería del gato y el ratón, en donde se dio paso al ingreso de Gilberto Mora al minuto 61 y con ello los visitantes ganaron más claridad ofensiva, pero sin poderlo aprovechar en el marcador.

¡El segundo del Xolaaaje! ❤️🖤



Ramiro Árciga sabe que no rendirse es clave, no pudo en la primera pero en el rebote él mismo lo mandó a guardar.#LaLigaDeLaAfición✨ | #J14 | #JUATIJ pic.twitter.com/DCGOEB8qHV — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 11, 2026

Al minuto 85, Guilherme fue derribado en el área por Pablo Ortiz, una acción que se vio un penal claro y se marcó tras la revisión en el VAR y el brasileño no desaprovechó para poner el descuento de Bravos al minuto 89.

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