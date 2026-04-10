Codesal descarta injusticia en la designación de Katia Itzel García al Mundial 2026

Edgardo Codesal, experimentado exárbitro internacional y mundialista, así como dirigente arbitral en el fútbol de México, aseguró ayer que la designación de la árbitro Katia Itzel García no es injusta por ningún lado, al cumplir con todos los parámetros que exigió la FIFA, amén de que la elección de la silbante mexicana se debió a que este organismo quiso mandar el mensaje de que ellos no discriminan.

En entrevista con La Opinión, Codesal expuso que la designación de Katia Itzel era algo lógico que se esperaba y que no tuvo sorpresa alguna por los méritos que ha cosechado en una corta, pero brillante trayectoria en el arbitraje.

¡Histórica! 🇲🇽⚽️Designan a la mexicana Katia Itzel García para arbitrar en el Mundial 2026.



Tras ser la primera mujer en dirigir un duelo de Copa Oro varonil, brillar en París 2024 y ser reconocida como la mejor de la Concacaf, hoy rompe un nuevo techo de cristal. 🧤✨



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“Pensar que era lo lógico; era lo que se venía manejando. Katia ha ido creciendo mucho en el arbitraje, ha estado inclusive en Mundial Sub-20 y tiene una trayectoria ya importante dentro del fútbol. Lo de César, me parece que lo de César era más que cantado. Quizá existió la polémica en algún momento si podía ser también, eh, Marco, pero realmente, eh, la designación me parece que era casi segura que César iba a ir y es más, en mi pronóstico, me parece que César es el gran candidato a la final., destacó

Codesal también dijo sobre Katia Itzel y su rendimiento en el terreno de juego que la llevó al Mundial 2026 como uno de los 52 árbitros centrales mundialistas: “Ella es buena, es buena como árbitro, eso es indudable, y ha tenido unos cuantos partidos en primera, en primera división varonil, y lo ha hecho con solvencia. Ahora, sí, creo que pesa mucho el género y ahora al revés, de lo que se quejaban mucho antes las damas que no podían entrar; este, ahora creo que a Marco sí lo dejan, lo dejan fuera con mucha mayor experiencia.y mucho más eh trayectoria en partidos internacionales”.

Para @MarcoCancino la convocatoria de Katia Itzel García a la Copa Mundial de la FIFA 2⃣0⃣2⃣6⃣ 'es un tema de género'



"Tiene que ser un tema de calidad y capacidad. Están buscando llevar a una mujer"🤯😰



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El exsilbante internacional también señaló que el argumento para que Marco Antonio Ortiz no fuera designado y en su lugar apareciera Katia Itzel García fue la sanción de la Concacaf sobre el silbante azteca cuando le solicitó la playera al astro internacional Lionel Messi.

“Marco tuvo un castigo importante, ya cosas extracampo, eh, como lo de la camiseta de Messi, en fin, todo eso, eh, parece que no, pero influye mucho también en la FIFA, pero siento que sí prevalece también un poco el criterio de, bueno, vamos a llevar damas, vamos a mostrar, eh, que somos abiertos, que no discriminamos y todo ese rollo que últimamente se maneja”.

“Creo que, y yo estando en FIFA inclusive lo dije muchas veces, aquí no es cuestión de géneros, es cuestión de capacidades, de trayectorias, de capacidades, de solvencia dentro de la cancha, etcétera. Y lo de Katia a nivel varonil es una experiencia totalmente nueva, eh, que se está haciendo; se hizo en el mundial pasado y, ¿qué pasó? Les dieron un solo partido.

👨‍⚖️⚽️ Tras quedar fuera de la lista para el Mundial 2026, Marco Antonio "Gato" Ortiz compartió un mensaje de introspección: "mira atrás con orgullo, no solo adelante con exigencia". Mientras tanto, Katia Itzel García y César Ramos encabezarán la delegación mexicana.



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“Prácticamente un partido que no tenía demasiada trascendencia dentro de los resultados para un mundial, pero ya con eso cumplieron que no hacen discriminación de género, ¿no?. La trayectoria de Marco históricamente dentro de los años que tiene ya en el arbitraje, eh, tenía mucho más recorrido, como lo decíamos. Eh, yo no lo veo desde el punto de vista laboral. Aquí son capacidades deportivas y capacidades técnicas para poder estar allí. Ella pasa de los exámenes médicos y pasa los exámenes físicos que exige la FIFA para varones”, finalizó.

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