La reacción del “Gato” Ortiz a su exclusión de la lista para el Mundial 202

Marco Antonio “Gato” Ortiz, uno de los más polémicos árbitros de la Liga MX, reaccionó con ironía a su ausencia en la lista de los 52 árbitros mundialistas en la edición 2026 después de que su no designación por parte de la Comisión de Árbitros generó polémica y terminó viralizándose.

En medio de los comentarios y cuestionamientos de por qué se eligió a la silbante Katia Itzel García cuando sus números y rendimiento fueron inferiores a los del “Gato” Ortiz, el afectado aseguró en unos comentarios publicados en su cuenta oficial de la red social de Instagram que: “Quizá no he llegado a la meta cuando creí que ya lo había hecho y no siempre se debe mirar hacia adelante, sino hacia atrás y sentirme orgulloso de lo que uno ha hecho”.

Horas después de que se dio a conocer la lista de 52 silbantes centrales que actuarán en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Ortiz hizo una publicación en un tono hasta relajado y filosófico, pero sin dejar de lado la ironía como una forma de reacción a esta decisión que obviamente no la consideró justa, ni apegada a la realidad del rendimiento que realizó en el terreno de juego.

La publicación del Gato Ortiz

Mientras en redes sociales, analistas arbitrales como Fernando “Cantante” Guerrero y Francisco Chacón mostraban su desacuerdo por la designación de Katia Itzel García y la indiferencia del trabajo del Gato Ortiz que generó las reacciones del comentarista David Faitelson y del analista y exárbitro mundialista Arturo Brizio, utilizando calificativos de género, el silbante en cuestión publicó en redes sociales el siguiente mensaje.

No se trata de género David, es un tema de capacidad. Con esos números de partidos en tu liga y en concacaf ningún arbitro estaría en un mundial. Veamos las cosas como son, deja de hacer polémica barata. https://t.co/VyIpjnSwN3 — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 10, 2026

“Trabajamos duro para llegar a donde estamos, solo para sentir que aún no hemos llegado. A veces, la meta se aleja justo cuando crees haberla alcanzado. Ya lograste las metas que un día dijiste que te harían feliz. Porque en este mundo que nunca se detiene, siempre parece que falta algo más: otro logro, otra meta, otra versión de ti”.

“Pero si nunca te permites sentir que ya estás, ¿cuándo vas a disfrutar el camino? Has avanzado mucho. Has superado más de lo que recuerdas. Hoy, haz una pausa. Mira atrás con orgullo, no solo hacia adelante con exigencia. Porque el éxito no está en la meta, sino en la persona en la que te conviertes mientras la persigues”.

Mi querido, David, no mezclemos el tema de Género en la ecuación, simplemente es de capacidad y Katia Itzel no la tiene, es la primera vez en la historia que un árbitro va a un mundial con menos de 40 partidos en Primera Division, en la liga que quieras, y del país que me digas,… — Francisco Chacón (@pacochaconmx) April 9, 2026

La realidad es que nadie quedó contento con la ausencia de Marco Antonio “Gato” Ortiz y la designación de Katia Itzel Ortiz, simplemente porque sus números y rendimiento estaban muy lejos de superar al ignorado silbante y de quien será también su compañero en la justa mundialista César Ramos.

Marco Ortiz ya sabía desde hace meses que estaba fuera de @fifaworldcup_es también él sabe que no es por su falta de capacidad, sus números son muy buenos como silbante tanto en México como Concacaf, se equivoca y acierta como todo árbitro, arbitra los partidos más bravos y de… pic.twitter.com/Aa1NgUbEYd — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 9, 2026

Versiones extraoficiales con la condición de anonimato que recopiló La Opinión, se asegura que en la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, la decisión de elegir a Katia Itzel García fue para no dar la imagen a nivel internacional de que en el balompié azteca no se está a la vanguardia en la equidad de género.

Por eso de nada sirvieron los argumentos de un mayor rendimiento y experiencia de Marco Antonio Ortiz, cuando la designación fue tomada hace varios meses atrás y el futuro del “Gato” quedó sellado a favor de la silbante, esperando hace tiempo que no cometiera algún error grave que echara atrás la elección de las autoridades mexicanas.

Así que se aseguró a esta casa editorial que la elección de Katia Itzel García fue apariencia pura.

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