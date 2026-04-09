Listos los 52 árbitros elegidos por FIFA para el Mundial 2026

Katia Itzel García pasará a la historia como la primera árbitra mexicana que participará en un Mundial, después de que la FIFA dio a conocer la lista de 52 silbantes para la edición 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, donde también figura el otro mexicano César Ramos.

Lo anterior quedó confirmado cuando la International Board de la FIFA dio a conocer la lista de 52 silbantes, 88 asistentes y 30 de apoyo de video del VAR, en donde los nombres de Katia Itzel García y César Ramos aparecen en la relación, junto con los asistentes Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez; mientras que para la cabina del VAR estarán disponibles dos nacionales: Erick Miranda y Guillermo Pacheco.

Ready for the @FIFAWorldCup 🙌



Congratulations to all of the match officials who will be heading to Canada, Mexico and the United States this June! pic.twitter.com/GeeAsiRYIO — FIFA (@FIFAcom) April 9, 2026

A dos meses para que ruede el balón el próximo 11 de junio en el duelo inaugural de la Copa del Mundo 2026, que se jugará por primera ocasión en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA dio a conocer la relación de los silbantes elegidos de acuerdo a las sugerencias y datos proporcionados por sus propias federaciones.

La designación de la árbitra acaba con la polémica que se generó en las últimas semanas respecto a la calidad en la cancha de la silbante o si su elección se debió a cumplir con la cuota de equidad de género para haber elegido a Katia Itzel en lugar de Marco Antonio “Gato” Ortiz.

La cifra de 52 árbitros superará por mucho a los 41 que trabajaron en Qatar 2022 y en donde seis de los 52 elegidos serán mujeres, como el caso de Katia Itzel García (principal) y Sandra Ramírez (asistente), ambas mexicanas, junto con las estadounidenses Tori Penso (principal), Brooke Mayo (asistente) y Kathryn Nesbitt (asistente) y la nicaragüense Tatiana Guzmán (VAR).

Mundial 2026 🏆



Hay siete árbitros mexicanos

🇲🇽, entre silbantes, asistentes y oficiales del VAR, elegidos por FIFA para la Copa Mundial 2026:



– César Arturo Ramos y Katia Itzel García.



– Alberto Morín, Marco Bisguerra y Sandra Ramírez.



– Erick Miranda y Guillermo Pacheco. pic.twitter.com/EdKcFYYtd6 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) April 9, 2026

La elección de Itzel García generó varios frentes de batalla en el gremio arbitral en virtud de que consideran que su colega no cuenta con los blasones necesarios para destacar a un nivel muy alto a nivel internacional.

La lista de los otros cinco árbitros mexicanos se conformó con Marco Bisguerra | árbitro asistente, Alberto Morin | árbitro asistente, Sandra Ramírez | árbitro asistente, Erick Miranda | VAR y Guillermo Pacheco | VAR

Los 52 árbitros para el Mundial

En la lista de 52 silbantes, además de los siete mexicanos, también fueron incluidos ocho de Estados Unidos que poco a poco ganan terreno y en donde la FIFA reconoció el aporte del fútbol de este país para elegir este número de nazarenos.

De esta forma, los 52 silbantes elegidos por la FIFA son: Abdulrahman Al Jassim (QAT), Khalid Al Turais (KSA), Yusuke Araki (JPN), Omar Abdulkadir Artan (SOM), Pierre Atcho (GAB), Ivan Barton (SLV), Dahane Beida (MTN), Juan Gabriel Benítez (PAR), Juan Calderón (CRC), Raphael Claus (BRA), Ismail Elfath (USA), Espen Eskas (NOR), Alireza Faghani (AUS), Yael Falcón Pérez (ARG), Drew Fischer (CAN), Cristian Garay (CHI), Katia García (MEX), Mustapha Ghorbal (ALG) y Alejandro Hernández (ESP).

También Darío Herrera (ARG), Jalal Jayed (MAR), Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL), Istvan Kovacs (ROU), François Letexier (FRA), Ning Ma (CHN), Adham Makhadmeh (JOR), Danny Makkelie (NED), Szymon Marciniak (POL), Maurizio Mariani (ITA), Héctor Said Martínez (HON), Amin Mohamed (EGY), Oshane Nation (JAM), Glenn Nyberg (SWE), Michael Oliver (ENG), Omar Al Ali (UAE), Kevin Ortega (PER), Tori Penso (USA), Joao Pinheiro (POR) y Ramón Abatti (BRA)

NEWS: FIFA has appointed a record eight U.S. Soccer Referees for this summer's @FIFAWorldCup, second most of any country in the world.



Among them, Tori Penso is one of only two women referees appointed and along with Brooke Mayo and Kathryn Nesbitt, makes up the only all-woman… pic.twitter.com/gxuDCXmhZR — U.S. Soccer (@ussoccer) April 9, 2026

En la lista también aparecen: César Ramos (MEX), Andrés Rojas (COL), Sandro Schaerer (SUI), Ilgiz Tantashev (UZB), Anthony Taylor (ENG), Gustavo Tejera (URU), Facundo Tello (ARG), Abongile Tom (RSA), Clément Turpin (FRA), Jesús Valenzuela (VEN), Slavko Vincic (SVN), Wilton Sampaio (BRA) y Felix Zwayer (GER).

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