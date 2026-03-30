Gianni Infantino supervisa preparativos para el Mundial en Ciudad de México

La organización del próximo Mundial continúa avanzando en México con la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien recorrió distintas sedes y sostuvo reuniones con autoridades locales para evaluar el estado de los preparativos. La capital del país tendrá un papel central en el torneo, con cinco partidos programados, incluida la inauguración.

Durante su paso por Ciudad de México, el dirigente revisó aspectos vinculados a infraestructura, movilidad y proyectos sociales asociados al evento. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó el enfoque de estas iniciativas. “Revisamos avances en infraestructura, movilidad y proyectos con enfoque social que dejan un legado duradero para la ciudadanía después del mega evento deportivo. Estamos listos para recibir al mundo en la ciudad más deportiva”, señaló en su cuenta oficial.

El Estadio Azteca será uno de los escenarios principales del torneo. Allí se disputará el partido inaugural entre México y Sudáfrica, además de otros cuatro encuentros, entre ellos compromisos de eliminación directa.

Recorridos, reuniones y agenda mundialista

Infantino ha permanecido varios días en territorio mexicano. Su agenda incluyó visitas a las tres sedes del país: el estadio BBVA en Monterrey, el Akron en Guadalajara y el Azteca en la capital. En este último, estuvo presente el sábado durante el amistoso entre México y Portugal.

En ese contexto, el dirigente expresó su entusiasmo por el país anfitrión. Señaló que es una emoción estar en México y mencionó la relevancia histórica del juego de pelota practicado por los aztecas hace miles de años.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con Infantino para conocer su evaluación tras la visita al Azteca. Durante esa conversación, reconoció que aún existen aspectos por mejorar. “Quedan cosas por mejorar, algunas de los dueños del estadio”, indicó. También afirmó que los protocolos de seguridad se cumplen y que el país continúa trabajando para ofrecer un torneo exitoso.

La actividad futbolística en México no se detiene. En Guadalajara se disputarán partidos de repechaje que definirán cupos al Mundial, con encuentros entre República Democrática del Congo y Jamaica, así como Bolivia frente a Irak.

México cuenta con experiencia como sede. Fue anfitrión en 1970 y 1986, torneos ganados por Brasil y Argentina, respectivamente. Infantino hizo referencia a esos antecedentes al subrayar la dificultad de igualar la trascendencia de esas ediciones.

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