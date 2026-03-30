Pochettino dispuesto a “negociar” su continuidad en Estados Unidos

El futuro del banquillo de la selección de Estados Unidos sigue abierto a pocos meses de la Copa del Mundo. Mauricio Pochettino, actual seleccionador, dejó claro que su permanencia más allá del torneo no está definida, aunque tampoco la descarta. Su contrato vigente cubre únicamente hasta el final del Mundial, lo que mantiene en suspenso cualquier decisión sobre el siguiente ciclo.

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Durante una comparecencia previa a un amistoso, el técnico argentino habló sin rodeos sobre su situación contractual. “Creo que todos saben que estoy comprometido con la selección nacional”, afirmó. Luego dejó una puerta entreabierta: “Estamos abiertos a negociar. No tenemos contrato para el futuro, pero ¿por qué no si estamos contentos y la federación también lo está?”.

El entrenador, de 54 años, asumió el cargo en septiembre de 2024 tras una trayectoria en clubes europeos de alto perfil. Su paso por equipos como Tottenham, Chelsea y Paris Saint-Germain forma parte de un recorrido que ahora lo coloca en una etapa distinta, con el reto de dirigir a un plantel distribuido entre ligas de Europa y la MLS.

Interés europeo y enfoque en el Mundial

A pesar de las especulaciones, Pochettino aseguró no haber sostenido conversaciones con otros clubes. Entre los equipos mencionados aparecen Tottenham y Real Madrid, ambos con contextos particulares. El club inglés atraviesa una lucha por evitar el descenso, mientras que el conjunto español se ubica en la parte alta de su liga tras un reciente cambio de entrenador.

El propio técnico recordó su vínculo con el Tottenham, donde vivió una de sus etapas más destacadas. “Fue una de las mejores experiencias de mi vida”, dijo, en referencia a su paso por el club, al que llevó a competir en la élite de la Premier League y a disputar una final de UEFA Champions League.

En paralelo, Pochettino también describió las exigencias del proceso actual con Estados Unidos. Reconoció que el desafío ha sido mayor de lo previsto debido a la dispersión de los jugadores y a la necesidad de implementar cambios estructurales en el equipo. “Es difícil, pero es un reto enorme. Es un reto mayor de lo que creíamos o pensábamos antes de empezar aquí… y nunca es fácil cuando quieres cambiar las cosas o cuando necesitas cambiarlas”, explicó.

El seleccionador evitó profundizar sobre su futuro inmediato. “Ahora no es momento de hablar, es momento de concentrarse en el Mundial”, señaló. Y agregó: “Después del Mundial, sin duda tendremos tiempo para hablar de una forma u otra, dependiendo de la visión de la federación y también de nuestras sensaciones, si estamos contentos”.

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