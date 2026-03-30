Gattuso evoca el orgullo y la “garra competitiva” para llevar a Italia al Mundial

Italia se juega su regreso a una Copa Mundial de la FIFA en un escenario cargado de presión. En la ciudad de Zenica, la selección dirigida por Gennaro Gattuso enfrentará a Bosnia y Herzegovina en un duelo decisivo que definirá su presencia en el torneo de 2026, tras más de una década de ausencia.

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El seleccionador italiano apeló a elementos históricos del equipo para encarar el reto. “Creo que lo más importante es que, en nuestra historia futbolística, desde que existe la selección, muchas veces nos hemos proclamado campeones sin ser los más fuertes. Pero con gran patriotismo, con gran orgullo, con gran garra competitiva y con gran sufrimiento hemos alcanzado objetivos importantes en nuestra historia. No nos puede faltar esto”, señaló en rueda de prensa.

El contexto no es menor. Las eliminaciones en los dos últimos repechajes siguen presentes en el entorno del equipo, aunque la reciente victoria en semifinales ha aportado cierta confianza de cara al compromiso.

Gattuso, quien asumió el cargo en junio de 2025 y debutó en septiembre de ese mismo año, también hizo referencia al proceso reciente del grupo. “Cuando eres futbolista y entrenador, los partidos son difíciles, sobre todo si sabes que no puedes cometer errores. Puedes decirles todo lo que quieras a los jugadores, pero luego, cuando salen al campo, la cosa cambia. Cometimos algunos pequeños errores tácticos contra Irlanda del Norte y lo pagamos un poco”.

Evolución del equipo y enfoque mental

El técnico destacó cambios en el funcionamiento colectivo en los últimos meses. “Pero la verdad es que hace siete meses no éramos así, sufríamos ante los rivales, llegaban fácilmente a la portería, y creo que en este aspecto hemos mejorado. Son pequeños detalles los que han hecho que el equipo brille menos, pero prefiero que el equipo se sienta cómodo en el campo y sufra menos ante los rivales. Menos bonitos, pero más eficaces”.

Las condiciones del campo han sido tema de conversación en la previa, aunque Gattuso descartó utilizarlas como argumento. “Si es malo para nosotros, también lo es para ellos. Buscar excusas es de débiles. Para mí, el campo está bien. Lo que cuenta es la actitud y la mentalidad”.

“Soy joven y estoy al mando de TODO UN PAÍS. Hace siete meses que cuando me levanto a la mañana, lo primero que escucho es: ‘LLEVANOS AL MUNDIAL’.



La presión es enorme… Siento que es el partido más importante de mi carrera”.



Genaro Gattuso, DT de Italia, en la antesala al… pic.twitter.com/8nuXguyl0D — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 26, 2026

El entrenador también se refirió al rival y a su seleccionador. “Sergej Barbarez es un gran jugador de póquer y lo aprecio mucho. Recuerdo cuando jugaba, era un buen delantero; ahora le encanta el póquer y sé que es un entrenador preparado, que se mete en el alma de los jugadores”.

“Bosnia es un equipo físico que sabe hacer daño. Nosotros lo sabemos y Barbarez también lo sabe; hay un gran respeto por nuestra parte”, añadió.

Gattuso evitó profundizar sobre su futuro en caso de un resultado adverso, aunque dejó clara su postura. “No es el momento de hablar de esto y no soy la persona adecuada para hacerlo. Sería una decepción y un duro golpe no clasificarnos, y yo asumiría mi responsabilidad como seleccionador. Pero aún no nos hemos roto la cabeza, no empecemos ahora a ponernos puntos. Tengo mi propia opinión, pero me la guardo para mí. Lo que es seguro es que tanto en lo bueno como en lo malo, daré la cara como siempre he hecho”.

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